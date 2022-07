Simeone acepta el sacrificio de Correa para traer a Cristiano

Simeone no quiere prescindir de Griezmann, que para él es esencial, pero sí está dispuesto a sacrificar a Ángel Correa para la llegada de Cristiano. El delantero argentino ha recibido una oferta del Nápoles, que quiere convertirle en el sustituto de Maertens. Entre el dinero que deje Correa y el que proporcione la nueva cesión remunerada de Morata a la Juventus al Atlético empiezan a salirle las cuentas para el fichaje del portugués, que aceptará bajarse el sueldo un 30% para poder volver a Madrid.

Los acontecimientos parece que van a precipitarse durante esta semana y lo que parecía imposible tiene visos de convertirse en realidad. Cristiano Ronaldo fichará por el Atlético de Madrid y todo indica que lo hará en calidad de cedido por una temporada por el Manchester United. El jugador quiere disputar Champions para engrosar sus números y los ingleses están fuera de esta competición. Estarían dispuestos a dejarle marchar este año, pero con la condición de que el próximo vuelva si han acabado entre los cuatro primeros. Todo un encaje de bolillos que el Atlético no le viene mal porque no le compromete más allá de una temporada por un jugador que va camino de los 38 años, y cuyo rendimiento no debe tardar en periclitar por una simple cuestión de lógica.

Si se confirma la baja de Correa será Carrasco el que pase a la derecha, posición que habitualmente ocupaba el argentino, para hacerle hueco a Cristiano en la izquierda, que es donde mejor se desenvuelve. Joao y Griezmann serían los puntas y el Atlético volvería al 4-4-2 porque no hay otra forma de encajar al portugués en la plantilla actual dadas sus condiciones.

En el club se guarda silencio, pero las negociaciones avanzan en el backstage. La salida de Correa no será la última. Tampoco la de Morata. El Atlético aún necesita aliviar su tesorería. Saúl y Lodi no cuentan y hay que cederlos o traspasarlos y lo mismo sucede con el portugués Samuel Lino, que con la nueva postal se ha quedado fuera del encuadre.