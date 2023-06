Shakira ha desvelado en una entrevista como se enteró de la traición de Gerard Piqué. La cantante lo ha contado todo y ha dado detalles sobre una de las rupturas más sonadas de los últimos años. Es más, casi un año después, ambos siguen siendo tendencia entre canciones, dardos y apariciones con sus nuevas parejas.

Shakira ha confesado que se enteró de la traición de Gerard Piqué mientras su padre estaba en la UCI. El padre de la artista sufrió una caída por la que estuvo una semanas en el hospital. «Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente», relata una Shakira que cuenta más sobre cómo se enteró de la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

«Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado», desveló Shakira.

«Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo», dejó claro en una entrevista concedida a la revista People.

La música le salvó

Shakira también desveló la importancia de la música en su vida tras ser cuestionada sobre la famosa y polémica canción con Bizarrap. «La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles», admitió.

Sobre el futuro con sus hijos afirmó que: «Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos».