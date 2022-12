Shakira rompe su silencio para hablar de su relación con su instructor de surf

A Shakira no le ha sentado nada bien que le relacionen con Gorka Ezkurdia, joven instructor de surf con el que fue fotografiada en Cantabria. La cantante colombiana ha salido al paso de los rumores con un tajante comunicado en el que deja claro que no tiene nada con el también fotógrafo vasco.

«Por respecto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar», ha escrito Shakira, negando de manera rotunda que tenga un romance con el instructor de surf o con cualquier otro hombre en estos momentos.

Dijeron que Shakira se había ido a Miami pero no, fue a Cantabria y estaba acompañada. 👀 https://t.co/Mw2FMJmH4t — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 28, 2022

«En este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto (…) Una mujer puede ser suficiente», decía hace unas semanas en una entrevista, haciendo gala de su independencia y dejando entrever que no necesita a ningún hombre en su vida para ser feliz, sobre todo después de la traumática separación de Piqué.

Una que Shakira no ve el momento de mudarse a Miami junto a sus dos hijos y toda su familia. Con el acuerdo de separación firmado en el juzgado ya no hay nada que ate a la artista a nuestro país. Son muchas las informaciones que apuntan a que la colombiana ya habría puesto fecha a su marcha, después del Día de Reyes, pero todo dependerá también del estado de salud de su padre, delicado desde hace meses.