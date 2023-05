El Sevilla vuelve a hacer historia y acaba con la condición de ‘invictus’ de Mourinho

José Mourinho dejó de ser el hombre de las finales a costa de un Sevilla que es el Rey de la Europa. En Budapest y ante el conjunto hispalense, el técnico portugués tenía la oportunidad de agrandar su leyenda logrando su sexto título continental a nivel de clubes. Pero ahí estuvo el equipo español para luchar, sufrir y vencer en los penaltis. El técnico portugués llevaba cinco títulos en cinco finales. El Sevilla seis de seis, por lo que uno de los dos debía caer. Y la suerte acabó cayendo a favor de los de Mendilibar.

Porque Mourinho no sabía lo que era perder en una final, pero el Sevilla tampoco. El conjunto hispalense era conocido como el Rey de la Europa League por haber disputado seis finales y haber ganado las seis. Ahora ya son siete de siete. Además engordó su palmarés como el club con mayor número de títulos en esta competición. El entrenador portugués no pudo romper ese idilio y perdió la primera final de su carrera deportiva.

Y es que la historia de ‘Mou’ comenzó precisamente hace 20 años, en 2003, en Sevilla para lograr su primera Europa League con el Oporto, que por aquel entonces era llamada la Copa de la UEFA. El portugués comenzó a forjar un equipo que, un año más tarde levantaba la Champions League. Después de esos dos años gloriosos con el equipo de los dragones, Mourinho volvió a tocar el cielo de Europa con el Inter de Milan en 2010. En el Santiago Bernabéu. Estadio que sería ‘suyo’ un año más tarde.

En su paso por el Real Madrid, The Special One, se quedó a las puertas de disputar una final de Champions, pero no consiguió el mayor hito que un entrenador puede lograr: ganar la Orejona con el rey de la competición. En la temporada 2016/2017, el portugués regresaba a una final europea. Con tres títulos ganados en tres finales, Mourinho sumó la cuarta con el Manchester United en la final de la Europa League ante el Ajax de Amsterdam. Con esta victoria, le dio a los red devils su primer título en esta competición y volviendo a reinar en Europa como lo habían hecho bajo el mandato de Sir Alex Ferguson.

Récord histórico

La pasada temporada, Mourinho le dio a la Roma el primer título intercontinental de su historia. Con la celebración de la primera edición de la Conference League, el conjunto romano levantaba este trofeo siendo el quinto para el portugués. Este año, los giallorossi accedieron a la Europa League por haber ganado aquella competición y el año que viene no podrán estar en la próxima edición de la Champions League en una ocasión única en la época reciente del equipo romano.

Y es que con la victoria de la pasada campaña, Mourinho se convertía en el primer entrenador en la historia del fútbol en lograr las tres competiciones europeas. La Champions League (en dos ocasiones), la Europa League (en otras dos) y la Conference League. Poco después de lograr este hito, el ex entrenador del Real Madrid se tatuaba en su piel las tres copas que ya se encuentran en su palmarés.