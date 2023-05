Levy es el gran escollo para fichar a Kane.

Daniel Levy es el principal escollo para que el Real Madrid se siente a hablar con el Tottenham para intentar fichar a Harry Kane. Florentino Pérez conoce a la perfección la dureza del mandatario del conjunto londinense a la hora de sentarse a negociar, algo que echa para atrás a la entidad madridista. Ya les sufrieron con Luka Modric y Gareth Bale y no están por la labor de convertir el posible fichaje del inglés en un culebrón de verano que se termine confirmando en los últimos días del mes de agosto.

Kane es el favorito del Real Madrid si finalmente Karim Benzema, como parece, decide salir. El delantero inglés acaba contrato en 2024, por lo que este verano es el último que tendrá el Tottenham para tratar de obtener una cantidad de dinero por su marcha. No obstante, desde el club blanco saben perfectamente que Levy, que no tiene la sartén por el mango, ya que el delantero abandonaría gratis la entidad londinense el próximo año, no pondrá las cosas fáciles. Nunca lo ha hecho.

En el Real Madrid se considera a Levy como un duro negociador que suele llevar al límite tanto al club que quiere ficharle un jugador como a su propio futbolista. Nadie ha olvidado por Valdebebas lo que costó sacar a Luka Modric y Gareth Bale, que llegó a amenazar con dejar el fútbol si no le permitían fichar por la entidad madridista, en el pasado. Las relaciones entre ambos clubes son buenas, pero cuando hay que hablar de negocios el inglés no tiene amigos.

Florentino Pérez es plenamente consciente de lo complicado que será llegar a un acuerdo con Levy. Ya lo ha sufrido en el paso. Además, sabe que tendría que ser él el que tomase el toro por los cuernos, ya que el mandatario del Tottenham no es partidario de hablar con nadie que no sea su homólogo para negociar. Por lo tanto, José Ángel Sánchez, que siempre tiene un papel importante, no podría llevar la voz cantante en las negociaciones.

Este es el principal escollo que encuentra el Real Madrid a la hora de ir a por Kane, el que es el número uno de la lista para sustituir a Benzema. El club blanco no querría pagar más de 60 millones de euros, mientras que desde Inglaterra se filtra que el Tottenham le dejaría salir por unos 100 kilos. Por lo tanto, deberán remangarse para llegar a un acuerdo.