El Sevilla acusa a la Liga de «omitir intencionadamente» cuatro acciones contra el Real Madrid

El Sevilla FC ha hecho público un comunicado oficial en el que formula una reclamación informal al Departamento de Competiciones de La Liga, pidiendo incluso la entrega del material audiovisual de las cuatro jugadas polémicas en su partido contra el Real Madrid.

El equipo andaluz, además, manifiesta una «profunda disconformidad con la producción audiovisual del partido». El escrito firmado por Jose María del Nido Carrasco, expresa su «máxima preocupación» ante las declaraciones del responsable de realización y editorial de La Liga Sergio Carranza Lezcano en el programa ‘El partidazo de COPE’.

El requerimiento consta de cuatro puntos. En el primero, los andaluces señalan «un trato desigual e insuficiente en la emisión y repetición de acciones decisivas del partido», remarcando las siguientes: el ‘codazo’ de Arda Güler, un posible penalti no señalado de Cucurella, la ‘falta’ de Konaté previa al gol de Kylian Mbappé y un penalti realizado a este último. Para el Sevilla, en todas estas acciones (quitando el penalti de Mbappé) no hay «análisis televisivo suficiente», «un uso de herramientas de ampliación («lupa»)» ni «repeticiones adecuadas».

El segundo punto tacha de «inaceptable» que la retransmisión televisiva esté «guiada por los criterios expuestos públicamente por el responsable de realización de La Liga». Finaliza exigiendo una transparencia editorial que «falta» según el Sevilla.

El tercer apartado hace hincapié en una «omisión intencionada» en el resumen oficial del encuentro del ‘codazo’ de Arda Güler y la ‘falta’ previa de Konaté al gol de Real Madrid: «fueron omitidas intencionadamente del resumen oficial del partido, a pesar de existir imágenes (difundidas posteriormente por operadores como Movistar Plus+ o DAZN)».

El último punto del comunicado tiene como objetivo expresar una serie de demandas desde el club sevillano hacia La Liga. Pide una «respuesta detallada y documental del plan de producción», una «entrega de manuales y directrices que regulan la realización audiovisual» y una «custodia y blindaje de las grabaciones independientes ante eventuales acciones judiciales». El Sevilla FC finaliza exigiendo una «investigación exhaustiva» de los hechos para «garantizar un trato imparcial».