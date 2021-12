Sergio Ramos tampoco estará contra el Lens. El central, que ya fue baja ante el Niza, no se ha ejercitado con el grupo por «fatiga muscular», según indica el parte médico publicado por el PSG y se queda fuera de la lista. Pochettino no quiere correr ningún tipo de riesgo con el de Camas, que se volverá a quedar fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo.

«Sergio Ramos, cuya carga de trabajo se ha adaptado a la fatiga muscular tras la vuelta a la competición, reanudará los entrenamientos con el grupo el domingo», asegura el comunicado del club parisino. Este es el segundo partido que se pierde a causa de la fatiga muscular desde que debutara el pasado fin de semana frente al Saint-Etiénne.

El ex del Real Madrid llevaba seis meses esperando regresar a los terrenos de juego. Una lesión le privó de ayudar a sus compañeros en el tramo final de temporada del curso pasado y de ir a la Eurocopa. Este verano comenzaba una nueva aventura en París con ilusión pero llegaba lesionado. El pasado 28 de noviembre por fin volvió a saltar al verde y lo hizo como titular y cuajando una gran actuación en su debut, pero terminó muy cansado y eso le ha pasado factura.

El desgaste en ese partido le ha pasado factura. Desde entonces no ha vuelto a jugar. Ya se perdió el del Niza por fatiga muscular y ahora es baja también contra el Lens. El central había entrenado el jueves con normalidad pero este viernes no ha saltado al césped con sus compañeros y se queda fuera de la convocatoria contra el Lens. A priori, según el comunicado del PSG, el domingo retomará los entrenamientos con el grupo para preparar el partido del martes frente al Brujas en Champions, donde el PSG ya no se juega nada porque están clasificados.