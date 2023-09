Sergio Ramos: «No me muevo por dinero y he esperado la llamada hasta el minuto 93»

Sergio Ramos ha hablado por primera vez como jugador del Sevilla. El central regresa al equipo que le formó 18 años después de su salida al Real Madrid y lo hace tras rechazar suculentas ofertas de Arabia Saudí y Turquía, que le ofrecían mucho más del poco más de millón de euros que percibirá durante el año que ha firmado en el conjunto hispalense.

En su primera entrevista concedida como sevillista, Ramos habló sobre el césped del Pizjuán para los medios del club. Volvió a incidir en el perdón a la afición, destacando que su único objetivo ha sido volver, independientemente del salario que le ofreciera el club, y apuntó que sueña con ganar un título como sevillista.

Regreso

«Es un día maravilloso. Volver a casa es gratificante. Tengo muchas emociones encontradas. Estoy muy feliz de volver a mi casa, cumplir un sueño. Necesito tiempo para digerirlo. Estoy deseando encontrarme con la afición. Ha sido un día muy especial, hemos sido sevillistas desde cuna».

Motivos

«No se puede pedir nada más. Tengo que agradecer al presidente, al vicepresidente, a Orta… Hay cosas que no se pueden comprar en la vida, cuando uno se deja llevar por el corazón. Tenía una deuda con el sevillismo, quería arreglar las cosas con la afición, también con mi padre, mi abuelo, con Puerta, con Reyes… Quería ser un actor principal y no veía la opción de irme lejos, porque creía que es el momento. Es un buen momento para ayudar y con ganas de demostrar y aportar muchas cosas que he adquirido a lo largo de mi carrera para ponerlas al servicio del equipo de mi alma. Lo que pasó en el pasado, debe quedar ahí. Quiero pedir perdón al sevillismo por los gestos que hice. Soy muy pasional y lo hice con la boca grande. Vamos en el mismo barco y defendemos el mismo escudo. Vengo a sumar y a defender este escudo, que lo he hecho desde los ocho años. Va a ser un año muy bonito».

Disculpas

«Llevo dándole vueltas muchos años. Han pasado 18 desde que me fui. No estaba preparado para contar la verdad de las cosas. Sería puntualizar demasiado. Vuelvo y lo que no cambia es el sentimiento. Soy sevillista desde la cuna y pido disculpas por los errores que hayamos podido cometer. Lo importante es aprender de ellos y rectificar. Mirar para atrás, sólo para impulsarse. No podemos pelearnos desde dentro, hay que pelear todos juntos con el enemigo, que está fuera».

Trabajo

«El hincha es muy pasional y cuando haces gestos que no gustan es normal que se quejen. Es un momento de dejarlo atrás. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y tengo muchas ganas de ponerme este escudo en el pecho y que la grada se caiga escuchando mi nombre».

Su abuelo

«Me emociona, porque él se fue llorando cuando vine aquí. Hemos sido sevillistas de una y ese recuerdo de verle cómo se iba de aquí viendo como la gente pitaba a su nieto… Creo que no nos lo merecemos. Es algo que nos ha perjudicado a todos. Cuando llega un punto así, que recibes muchas ofertas, de seguir en París, pero reflexionas y pasan las oportunidades y no veía el seguir dos años en París. No me muevo por dinero y he esperado hasta el último momento la llamada, jugándomela a quedarme sin nada. Llegó en el minuto 93. Todo pasa por algo y cuando luchas y te sacrificas y tienes la esperanza, se cumple. Es un sueño volver. Creo que he tomado la decisión acertada. El esfuerzo no es negociable».

Recuerdos

«Era un esfuerzo familiar el que yo fuese a la ciudad deportiva todos los días. Parte de mi éxito depende de mi familia. Tenía esa espinita clavada de cambiar la situación. Con los Biris he ido de pequeño y los he entendido pero hay que enterrar el hacha. Todos juntos somos mucho mejores. Independientemente de lo que pasara aquel día, es una duda que tengo con ellos y que voy a cambiar con mi rendimiento, pero quiero que todos pongamos de nuestra parte».

Navas y Puerta

«Puerta está con nosotros. Desde ahí arriba manda sus señales para mandar al equipo en volandas. Yo muchas veces me acuerdo de él. Con Jesús Navas empezamos juntos. Me alegra sentarme a su lado, donde nos toque. Es como un hermano para mí. Todo lo que te cuente de él se queda corto. Hemos vivido mucho juntos, con el Sevilla y con la selección».

Momentos

«Me gusta incorporarme cuando la cosa va mal. El Sevilla puede dar clases de jugar finales. El año pasado se vivieron momentos malos y ahí es cuando uno recapacita y dice que le gustaría estar en el barro, meter el pie. Me gustan los retos complicados, que dependen de rendimientos y de uno mismo. Ahí me hubiera gustado ayudar al Sevilla. En las adversidades me crezco».

Ganar títulos

«La llamada la he esperado y me veía en una final, como contra el City en la Supercopa. Me merezco tener un título con el Sevilla y no creo que pueda haber un vínculo mayor y ojalá se dé. Que no sea por uno».

Preparación

«Ha sido una situación extraña. Me suelo venir a mi finca a prepararme. Se ha alargado, pero el que trabaja y trabaja acaba teniendo recompensa. Siempre he sido muy insistente conmigo. He estado preparándome con dobles sesiones de lunes a viernes y estoy en muy buen estado de forma y necesito la adaptación y la actividad. El cuerpo me pide hierba, el campo, el estadio, el vestuario…».

Primer entrenamiento

«Va a ser el día. Hace un mes y medio que compramos la camiseta del Sevilla a mis hijos. Yo tenía la idea. Es un cúmulo de emociones y muy gratificante. Han pasado muchos años y el corazón se emociona por cosas que sientes. Mañana será un momento de reencuentros, con nuestra pureza, el día a día».

Aportación

«Rendimiento sobre todo. Después de la temporada pasada, buen nivel físico, experiencia, madurez, sabiduría en momentos complicados. Puedo aportar mucho conocimiento que he ganado en estos años y ponerme a las órdenes del míster. En el fútbol la experiencia es muy importante y es rendimiento».

Siguiente partido

«He vivido momentos únicos. La afición para el Sevilla es el número 10, no el 12. No se puede describir. Cualquier persona que viene, que canta el himno. Yo venía con el Madrid y el himno me ponía el pelo de punta. Es una de las grandes fortalezas».

Vuelta

«Ha sido una decisión muy personal. Ha sido un día muy emocionante. Tenemos la oportunidad de cambiarlo, estar en el otro lado, meter un gol y brindárselo a todos. El momento de volver era ahora. El Sevilla también necesita ayuda. No he mencionado el tema económico, no ha sido un problema. La propuesta ha sido suya y no hemos hablado de ello. Ha sido algo muy emocional y no depende de ello».

Sentimientos

«Siempre me he sentido muy querido en mi ciudad. Esa diversidad de opiniones, que uno hable, de no haber aclarado yo nada, que la gente no sepa por qué me fui, por qué quiero volver… Me veo en la necesidad de devolvérselo con rendimiento, goles, con títulos… Gané todo, pero me queda ganar algo con el Sevilla. Ojalá repita sensaciones, celebraciones y seguro que la gente se va a alegrar de que haya vuelto».