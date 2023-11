Sergio Ramos se fija el derbi como objetivo tras su lesión

Sergio Ramos tendrá que parar. El jugador del Sevilla sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha y ahora el objetivo es que pueda estar en el derbi contra el Betis del próximo 12 de noviembre en el Ramón Sánchez Pizjuán. Para ello restan 10 días y por ello la leyenda del fútbol español apurará para estar en el partido más importante de la temporada en Nervión.

La lesión de Sergio Ramos se confirmó en la previa del duelo de primera ronda de Copa del Rey que enfrentaba al Sevilla contra el Quintanar. Diego Alonso confirmó en rueda de prensa que el andaluz se quedaba fuera de la lista por estar en un proceso de recuperación y en la convocatoria oficial, el club hispalense confirmó que el central sufría una lesión muscular en el gemelo derecho. Una dolencia conocida para el defensa.

Por ello, Sergio Ramos no tendrá prisa y no forzarán en los próximos días pensando en el próximo derbi del 12 de noviembre contra el Sevilla. Así que de primeras, salvo sorpresa mayúscula, todo hace indicar que no viajará a Balaídos para medirse al Celta en el duelo que se disputará el próximo sábado 4 y tendrá difícil estar en el duelo de Champions que enfrenta al Sevilla contra el Arsenal el próximo miércoles en el Emirates. Aún así, visto lo que se juega el Sevilla en el duelo de Champions no es descartable que Sergio Ramos pueda entrar incluso en la lista para probarse en sobre el césped londinense en la previa del partido.

La lesión de Ramos y el derbi

Sergio Ramos tendrá que parar después un inicio de temporada en lo que lo ha jugado prácticamente todo. Desde su fichaje tardío por el club sevillano, el central ha disputado un total de 630 minutos en los dos primeros meses de competición. El ex capitán del Real Madrid ha disputado un total de cuatro partidos en Liga y todos los de Champions hasta que el sóleo de su pierna derecha ha dicho basta.

Ahora, después de perderse el duelo de Copa del Rey y todo hace indicar que la visita del Sevilla a Vigo, Sergio Ramos lo tendrá difícil para estar el miércoles en Londres y apurará para el derbi ante el Sevilla antes del parón internacional. Este contratiempo también le imposibilita para estar en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente en la selección española.

Eduardo Inda avanzó en El Chiringuito de Jugones que el seleccionador español y el central hablarían en las próximas semanas con una posible convocatoria pululando en el ambiente. «Sergio Ramos y Luis de la Fuente van a hablar en las próximas semanas. Creo, lo que tengo entendido, no fue un no volverás a la Selección nunca tajante. Fue un de momento no cuento contigo», adelantó el director de OKDIARIO en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.

Días después de esta exclusiva, De la Fuente evitó mojarse sobre su regreso pero la lesión del camero le vuelve a cerrar la puerta a un regreso a la selección nacional.