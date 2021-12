La figura de Saúl Craviotto (Lérida, 1984) impone casi tanto como su palmarés. El deportista español con más medallas olímpicas de la historia, junto con David Cal, aparca por unos minutos su doble faceta de galardonado y presentador en la Gala del Comité Olímpico Español para atender a OKDIARIO y confirmar, siempre con precaución, que está listo para seguir engordando su colección de medallas en París 2024.

Pese a su edad –37 años– y el desgaste que puede suponer tantos años en la élite, Saúl reconoce estar con fuerzas para seguir soñando con llegar y luchar por todo en París 2024. «Nunca sabes lo que te deparará el futuro. Especialmente corto, sí, es un año menos pero tres años también son larguitos eh… Hay que plantearlo y estudiarlo bien pero yo creo que podemos llegar. Lo importante al final es la cabeza, estar con ilusión y ganas, que me sobran. Físicamente me mantengo bien y las lesiones me respetan así que vamos a intentarlo», afirma.

La clave del piragüismo son los tiempos y Craviotto cree que aún puede hacer los mejores. «En mi deporte la suerte es que manda el crono. Si estás bien físicamente y llegas a meta antes vas a ir tú, es lo bonito del piragüismo, mandará y hablará el crono», considera el cinco veces medallista olímpico.

Abanderado junto a Mireia Belmonte en Tokio 2020, Saúl analizó positivamente la ceremonia que prepara el COI en el río Sena. «La primera vez que me lo dijeron pensé que era una broma, pero me he estado informando y es verdad. Me parece una idea muy original, que abre al público. Se va a poder asomar todo el mundo desde sus ventanas y puede ser muy espectacular».

«Ya que tenemos la oportunidad de que el medio es el acuático y nosotros somos piragüistas, sería maravilloso», añade, en referencia a la posibilidad de que el piragüismo se dispute en tan emblemático lugar, aunque su lugar, salvo cambio, no será el Sena. «No te lo sé decir, sé que está cerca de Disney, pero no sé la dirección ni he estado en esa pista. Queda mucho tiempo», completa Craviotto.