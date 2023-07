Santi Denia: «Tenemos que rozar la excelencia para ganar a Inglaterra»

Santi Denia compareció en rueda de prensa para atender a los medios de comunicación antes de la gran final del Europeo sub-21 que enfrentará a España e Inglaterra en Georgia. El combinado español busca su sexto entorchado.

Viaje a Georgia

«Es un tema que desde el principio el calendario está marcado. Sabíamos que si llegábamos a la final tendríamos que viajar. Hemos hecho la recuperación de la manera que teníamos prevista. Estamos todos trabajando a tope para llegar en las mejores condiciones al partido».

Inglaterra

«No te voy a hablar de ninguna individualidad en Inglaterra, pero si tengo que hablar de su seleccionador, al que tengo que felicitar. Ha hecho una gran selección. No le han marcado goles y está en la final. Son una gran selección».

Mismo once

«Siempre le estamos dando vueltas. Tenemos 23 jugadores increíbles, y todo depende de que estén todos disponibles. Estamos recuperando jugadores de la semifinal. Valorando. Todos tienen opciones».

Ciclo del 2000

«El cuerpo técnico no ha pensado en ningún fin de ciclo de esta generación. Estamos muy centrados en el partido de mañana. Preparando los detalles de Inglaterra y reforzar las cosas que hacemos bien, corrigiendo también lo que hacemos mal. Solamente pensamos en el partido».

Claves para ganar

«Está claro que hay que jugar bien al fútbol para ganar. No nos va a dar con jugar muy bien. Hay que hacer un partido casi perfecto, rozar la excelencia para ganar a Inglaterra. Perfecto no se puede hacer, pero hay que acercarse para ganar. Claves habrá muchos. Haciéndolo muy bien a lo mejor no te da».