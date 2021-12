El Banco Santander regresa a la Fórmula 1 de la mano de la escudería Ferrari. Así lo ha anunciado el propio banco este martes en un comunicado en el que asegura que tendrá una presencia relevante en el monoplaza, el mono de carrera que lucirán Carlos Sainz y Charles Leclerc y la gorra. Además, afirma que asesorará al equipo en el objetivo de lograr ser neutro en emisiones de carbono en 2030.

Cabe recordar que no es la primera vez que Banco Santander entra en la Fórmula 1. Ya formaron parte del campeonato de 2007 a 2017 y firmaron una alianza con Ferrari desde 2010. Además de en Fórmula 1, Santander también es uno de los principales patrocinadores de fútbol de Europa y Latinoamérica.

Back together again! 🤝

We are pleased to announce that, as from next season, @bancosantander will be back with us as a team Premium Partner. We can’t wait! https://t.co/wmou3eeVn6#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ea2iHRHm2F

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 21, 2021