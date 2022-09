Erling Haaland es uno de los portentos físicos más espectaculares del panorama internacional y así lo viene demostrando en los últimos años con sus goles. Ya destacó en el Borussia de Dortmund, lo que le abrió las puertas a los grandes de Europa. Real Madrid y Manchester City pelearon por hacerse con sus servicios, pero el noruego acabó recalando en las filas del conjunto citizen. Ahora, se ha hecho pública la espectacular dieta que lleva el delantero de 22 años para mantenerse al máximo nivel.

Erase Steenslid, quien fuera su preparador en Alemania, ha hablado sobre los alimentos que tiene incluidos el futbolista del Manchester City y los que no puede comer ante tal estricta dieta. El ex del Dortmund come platos ricos en pollo y pasta pero cocinados sin sal ni aceite. En su rutina alimenticia también incluye platos de pez espada, lubina y dorada siempre con el acompañamiento de verduras, priorizando en productos frescos antes que los congelados. Respecto a la bebida, el jugador noruego solo bebe agua para evitar que los azúcares concentrados entren en su organismo.

Desde hace unos años, la preparación física en el mundo del fútbol cambió por completo. Los jugadores ya han dejado de ir a las ciudades deportivas, realizar sus entrenamientos y volver a sus casas. Ahora, la alimentación, los preparadores físicos y la recuperación post partido se han antojado vitales para la vida de los profesionales. Gracias a ello, se pueden ver a futbolistas como Luka Modric, Sergio Ramos o Ibrahimovic que, a pesar de su elevada edad, siguen al más alto nivel. Pero esta rutina debe cogerse desde bien pronto, como hizo el noruego al llegar a Alemania.

Según una información de The Sun hace unas semanas, Erling Haaland, dispone de un chef propio dentro de su casa donde le prepara un total de seis comidas que hacen un total de 4.000 calorías diarias. Algunos compañeros de profesión, que han compartido vestuario con él, han declarado en diferentes ocasiones que come como en grandísimas cantidades: “Nunca, nunca he visto a nadie comer tanto como él. Come como un oso”.