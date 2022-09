Rajada monumental en el Dortmund contra Haaland: «Era un lastre en el vestuario»

Erling Haaland es uno de los futbolistas del momento en el panorama internacional, por no decir el que más. Al jugador noruego ya se le caen los goles con el Manchester City y demuestra ser uno de los jugadores más en forma del planeta. Los 60 millones pagados por él ya eran pocos de por sí en el momento de su fichaje, pero ahora lo parecen aún menos con el rendimiento que está dando. No obstante, desde Dortmund se muestran satisfechos con su venta y no han dudado en ‘rajar’ sin titubeos a su ex jugador.

Haaland abandonó el club alemán tras dos temporadas y media y haber anotado un total de 86 goles y 23 asistencias en 89 partidos. El Borussia de Dortmund pagó unos 20 millones de euros al Salzsburgo, para venderlo al Manchester City por el triple de esa cantidad. Ahora, el conjunto alemán parece no echar de menos al noruego con unas declaraciones que darán mucho de qué hablar.

Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia de Dortmund, no dudó en criticar a su ex jugador, tachándolo de un «lastre» para el vestuario y para el club. “Por mucho que siempre hayamos apreciado a Erling y el éxito que ha tenido con nuestra camiseta, al final el asunto se había convertido definitivamente en un lastre, tanto en el vestuario como para el club. En general, para todo el entorno, solo era él. El momento de la venta fue el adecuado, tanto para nosotros como para el City. El hecho de que nuestros primeros 10 goles de esta temporada hayan sido marcados por 10 jugadores diferentes lo demuestra”.

En una entrevista para Sport Bild, el director deportivo atacó con dureza al noruego a menos de una semana del enfrentamiento entre el Borussia y el Manchester City en Champions League: “Me hubiera gustado tener certezas (sobre la salida del noruego) un poco antes, porque esa cuestión limitaba nuestra preparación. Sin él, tenemos la posibilidad de confiar en los demás jugadores. El hecho de que nuestros primeros diez goles competitivos hayan sido marcados por diez jugadores diferentes lo demuestra bastante bien”