Sainz: «Ha sido nuestro peor fin de semana»

Carlos Sainz habló al término del GP de México, en el que acabó en quinta posición. No ha sido un buen fin de semana para los pilotos de Ferrari, que han visto como su coche ha perdido potencia respecto al resto de grandes premios y lo han pagado viéndose superados ampliamente ya no sólo por Red Bull, sino también por Mercedes. El madrileño, aún así, se mostró contento por haber quedado por delante de su compañero Leclerc.

Carrera

«Ha sido el fin de semana que peor hemos ido con diferencia. Sabíamos los compromisos que hemos tenido que hacer con el coche para este tipo de altura y circuito. Hemos perdido bastante performance respecto a otras carreras. Es una pena, porque para un finde que voy cómodo, voy atacando y domino bien el coche, no teníamos mucho ritmo. He podido acabar, aprender, llevaba dos carreras sin poder correr y he podido hacer una buena carrera».

Motores

«Hemos tenido que sufrir seguramente más que los demás. No sé los demás cuánto habrán sufrido, pero nosotros hemos perdido mucho aquí».

Salida

«He salido al ataque en la curva 1 que he tenido que frenar para no comerme a los de delante y Charles [Leclerc] ha aprovechado por el interior de la uno y la cuatro y al final no he salido mal. Las frenadas aquí por dentro está sucio y es complicado».

Ritmo

«Somos nosotros los que hemos perdido. En un circuito normal estamos ahí. En Brasil y Abu Dhabi no nos preocupa tanto Mercedes.»