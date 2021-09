Carlos Sainz terminó tercero en el Gran Premio de Rusia de F1. El piloto español se mostró muy contento por el resultado, aunque reconoce que «la lluvia ha venido en el peor momento posible porque mis duros estaban desvaneciendo». Aún así se han sobrepuesto y han tomado la decisión de parar en el momento correcto: «Hemos tomado la decisión de parar en el momento adecuado y remontar hasta el tercer lugar».

Luego, en los micrófonos de DAZN, se mostró ambicioso: «No hay que engañarnos, hemos sufrido. Al ponerme primero en la salida creía que podía guardando gasolina y guardando la vida del neumático medio pero seguimos teniendo problemas. La próxima vez que me ponga primero no quiero que me adelanten con esta facilidad. A partir de ahí todo mucho más complicado. Luego, por fin, he visto que me he puesto tercero y he podido ir tercero con comodidad hasta que ha llegado la lluvia y lo ha cambiado todo. Ahí ha sido mantenerse en pista con el neumático duro que no era fácil y los del medio iban mucho más rápido que nosotros porque tenían más temperatura en los neumáticos».

Respecto a la decisión de parar, Sainz explicó que «se ha puesto a llover en los dos primeros sectores, mientras que el tercer sector estaba seco. Ha llegado un momento en el que el primer y segundo sector estaban tan mojados que los que íbamos con la rueda dura no podíamos mantener el coche en pista, mientras que los de la media tenían bastante más grip. Yo como iba con la dura he tenido que parar porque si seguía una vuelta más me iba a chocar. He parado porque los de la media han intentado dar una vuelta más y ahí es cuando hemos hecho la llamada perfecta para box».

«Contento con el fin de semana. Una buena qualy, una buena salida, arriesgando en la primera vuelta, adelantando a Lando, que ya se lo prometí el sábado. Luego he intentado aguantar. Hemos tenido un buen ritmo de carrera con la dura, no tanto con la media y estoy en el podio que sabe bien», añadió el piloto madrileño.

Sainz terminó su comparecencia con toda una declaración de intenciones: «Lo que hay que conseguir es la victoria. Si trabajamos un poco más en el degrado del neumático, un poco más de potencia para aguantar esos envites de los Mercedes… no me gustaría que me volvieran a pasar cuando voy primero. Hay que trabajar para que la próxima vez que vayamos primeros no nos pasen con esta facilidad».