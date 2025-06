Sainz se lamenta: «Es una faena que justo en el fin de semana de casa el Williams sea el peor del año»

Carlos Sainz lamentó que la peor versión de su monoplaza aflorase «justo en el fin de semana de casa», en el siempre especial para él Gran Premio de España. Bajón de Williams en el Mundial de Fórmula 1 2025 y sufrimiento del madrileño, que acabó decimocuarto después de una salida llena de problemas y una carrera en la que nunca optó realmente a los puntos. Eso sí, confirma que los presagios negativos muten en positivos y Canadá se corresponda para bien con los pronósticos de su equipos, acertados por desgracia en el circuito de Montmeló.

«Bueno son sólo consecuencias de salir atrás», afirmaba Sainz cuestionado por los fallos aerodinámicos del Williams al inicio de la carrera. «Problema con el alerón delantero en la curva 2, no sé quién me ha tocado. He tenido que parar muy pronto, perdiendo mucho tiempo. A partir de ahí siempre fuera de la lucha por los puntos. Sobrecalentamiento del motor… no ha sido ni nuestro fin de semana ni nuestra carrera. Lo único positivo es que en las primeras vueltas de aire limpio el ritmo no era terrible, era decente. Demasiado tarde, habíamos perdido ya demasiado en las paradas y con los fallos que hemos tenido», añadió.

Sobre si sólo será cosa de Montmeló, Sainz lo tenía claro: «Lo más raro de todo es que pondremos este mismo coche en Canadá y estaremos en la lucha por los diez u ocho primeros. Eso no me preocupa, pero sí que es verdad que es una faena que justo el fin de semana de casa sea el peor Williams de todo el año. Como equipo lo más importante es aprender e intentar investigar por qué este circuito sigue atragantándose al coche. Queremos aprender para tener un coche como McLaren que va bien en Barcelona, pero también va bien en Miami, Imola… es un coche polivalente, mientras que el nuestro ahora mismo parece dependiente de largas rectas y curvas cortas».

«Por un lado, venía un poco en preaviso por el equipo, me dijeron que aquí no iríamos bien y que el coche se empleaba fatal, por lo tanto no tenía expectativas muy altas. Se cumplieron, ellos saben más que yo y conocen mejor el coche y el equipo que yo. Por otro lado, me sigue dando muchísima rabia. Creo que en un fin de semana perfecto igual un puntito podríamos haber rascado, eso es algo para mirar. Ha sido una faena que coincida con que el peor Williams se vea aquí en Barcelona. Que no vuelva a pasar», lamentó Sainz.

Sainz motiva a Williams

«En teoría Canadá debería ser pista Williams. Aquí se ha cumplido para mal, espero que allí se cumpla para bien. Cuando vas penúltimo con mucho tiempo perdido hemos experimentado. Seguimos intentando ejecutar mejor los fines de semana como equipo y seguiremos aprendiendo», zanjó el madrileño, que se va descontento como no puede ser de otra forma de Montmeló, donde nunca había caído del top 10.