Sabalenka rompe la raqueta, lanza pelotas a la grada y lo pierde todo: «Quería dejar salir toda la agresividad»

Sabalenka se desgasta de tanto ser. Cada fallo suyo iba seguido de un gesto de desaprobación. Se hablaba soez y gesticulaba peor. Se le escapó el primer set y lo pagó con un par de pelotazos a la grada. Warning para ella, bolas para los aficionados. Win to win. Ni por esas se inmutaba Rybakina, un témpano de hielo antagónico a la bielorrusa que impuso su ley para erigirse como nueva reina del US Open y del mundo. Campeona en Nueva York y número uno mundial. Todo se lo queda Rybakina.

Sabalenka se va de vacío de Estados Unidos y con su batalla interior perdida. Su partido fue la crónica de una persona sobreexcitada con un fuego interno incontrolable. Regaló pelotas a la grada de un enfado, maldecía tras cada fallo y acabó rompiendo una raqueta en su banquillo. «Es muy difícil controlar las emociones cuando pierdes en la final de un Grand Slam. Simplemente quería dejarlo pasar, porque si me lo guardaba, reaccionaría de forma desagradable. Quería dejar salir toda esa agresividad y decepción», explicó.

Sabalenka llegó al US Open con todo y de manos vacías. Sin revalidar su corona de campeona y sin ser número uno del mundo. «Creo que de todos modos, cuando sales ahí fuera, tienes un objetivo en la espalda. No importa si eres el número 1, el número 2, el 3, el 4, o lo que sea. Seguiré trabajando duro y mejorando mi tenis, mi nivel. Ojalá gane más torneos. Como demuestra la experiencia, siempre vuelvo más fuerte, y todas estas lecciones me motivarán para el próximo año a hacerlo aún mejor», dijo la bielorrusa.

Rybakina se convierte en la nueva kryptonita de Sabalenka. Ya le arrebató el Open de Australia a principios de año y ahora hace lo propio con el US Open. «Tenemos una gran rivalidad. Jugamos muchos partidos increíbles, grandes finales esta temporada. Sí, su saque es asombroso, la forma en que puede subir a la cancha y dominarte, y especialmente si es una cancha del US Open donde es superrápida, definitivamente tiene una gran ventaja. He acumulado 99 semanas como número uno -91 de ellas seguidas- a ver si Rybakina me gana», se despidió entre risas.