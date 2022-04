Carlos Alcaraz y Casper Ruud disputarán el partido más importante de sus carreras este domingo en la final de Miami. Para ambos es la primera vez que llegan a la ronda decisiva en un torneo de Masters 1000 y uno de ellos conseguirá inscribir su nombre en el palmarés. El noruego, de 23 años y número 8 de la ATP, ha asegurado que buscará vengarse del español tras ceder en el único duelo precedente (6-2 y 6-3) en los cuartos de final del torneo de Marbella del año pasado.

Casper Ruud, número 8 de la ATP y sexto favorito en Miami, acaba de alcanzar su primera final de Masters 1000. El noruego, de 23 años y alumno de la Rafa Nadal Academy, ha avanzado hasta la última ronda del torneo con paso firme. Sólo cedió un set en los cuartos de final ante el segundo favorito del torneo, Alexander Zverev, y dejó por el camino por la vía rápida a rivales como Laksonen, Bublik, Cameron Norrie o Cerundolo, este último ante el que selló el billete a la final. En dicha ronda le espera un duro rival, Carlos Alcaraz, uno de los tenistas más en forma de la temporada y que sigue dando pasos de gigante.

El murciano, con tan sólo 18 años, acaba de meterse en su primera final de Masters 1000 después de toda una exhibición de golpes y de valores deportivos. Alcaraz manda en el cara a cara particular ante Casper Ruud, pues se llevó la victoria en el único enfrentamiento en el circuito entre ambos. Una victoria que llegó en los cuartos de final del Anytech 365 Andalucía Open, en Marbella el año pasado, en dos sets (6-2 y 6-4) y que, a juzgar por las palabras del noruego, sigue siendo una espinita clavada.

Ruud habló en rueda de prensa de Alcaraz, de quien resaltó su enorme calidad, pero también le lanzó un mensaje: busca revancha este domingo en Miami. «Todos podemos ver lo talentoso que es, entiende muy bien el juego, tiene una mentalidad prodigiosa y escoge perfectamente cuándo hacer cada tiro. En su nivel más alto es impresionante, pero también asume muchos riesgos. Con suerte, cometerá algunos errores. Cuando me ganó estaba totalmente pletórico, me hizo sentir que no tenía ninguna posibilidad, así que ahora intentaré usar esa experiencia porque quiero vengarme», dijo el noruego.