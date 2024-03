Rusia declara terrorista a Garry Kasparov, histórico campeón del mundo de ajedrez

El observatorio financiero de Rusia ha incluido este jueves al ajedrecista Garry Kasparov, reconocido opositor al Kremlin, en la lista negra por terrorismo y extremismo, después de que las autoridades rusas ya le hubiesen señalado previamente como un agente extranjero.

Kasparov, que vive en la actualidad en Estados Unidos, está desde hace años en el punto de mira del Kremlin por sus críticas a las políticas promovidas por el presidente Vladimir Putin, incluida la invasión militar lanzada hace más de dos años sobre Ucrania.

Kasparov, campeón del mundo entre 1985 y 2000 y una de las grandes figuras en la historia del ajedrez, también ha acusado a Vladimir Putin de ser responsable de la muerte en prisión del opositor Alexei Navalni. «Putin es el asesino de Navalni», escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter).

«Putin intentó sin éxito asesinar a Navalny rápida y secretamente con veneno, y ahora lo ha asesinado lenta y públicamente en prisión. Fue asesinado por exponer a Putin y su mafia como los delincuentes y ladrones que son. Mis pensamientos están con la esposa y los hijos del valiente», añadió Garry Kasparov en un largo hilo en esta red social.

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children.

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 16, 2024