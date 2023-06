Romario y Bebeto se ‘matan’ por política

Lo que unió el fútbol lo puede separar la política, sino que se lo digan a dos grandes leyendas de la selección brasileña, claves y decisivos en el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Hablamos de Romario y Bebeto, que en estos días han protagonizado un cruce de declaraciones bastante ácido a consecuencia del camino político que ha tomado uno y otro.

Fue Romario el primero en golpear y en dejar claro que la relación con Bebeto, con el que formó una dupla ofensiva imbatible en aquel Mundial, estaba prácticamente rota. En una entrevista en el podcats Cheguei el ex delantero del Barcelona entre otros, calificaba a Bebeto como «traidor».

«Me traicionó en la política. Saltó de rama. Hay cosas en la vida que me llevo para siempre, dentro y fuera de la política. Veo eso todos los días, pero cuando pasa con un tipo con el que conviviste y tienes una relación de amistad es triste», era la justificación para llamar traidor a Bebeto a la hora de definirle con una palabra, como a Ronaldo como «fenómeno» o a Pep Guardiola como «el mejor».

Romario confirmó esas acusaciones a Bebeto confirmando que «sólo» le traicionó, que no hubo «nada más», aunque no explicó los motivos exactos que le llevaron a pensar así y decir eso de su ex compañero de la Canarinha. Cabe destacar que Romario apoyó en el pasado al líder de ultraderecha Jair Bolsonaro y que Bebeto hizo lo propio con el progresista Lula da Silva.

Bebeto respondió a estas acusaciones estos días llamando a Romario «viejo» y «egoísta» tal y como informa el portal UOL. El brasileño tampoco se muerde la lengua y se defiende: «¿Quién es él para llamarme traidor? Romario se está haciendo viejo y creo que se está esclerotizando, diciendo muchas tonterías. Tengo una carrera íntegra en el fútbol y en la política, nunca me he visto envuelto en polémicas. No puedo decir lo mismo de él, es un egoísta, siempre pensó en sí mismo».

El ex jugador del Deportivo de la Coruña o Sevilla, entre otros, hizo alusión a que realmente fue Romario el que le traicionó a él y no al revés como alude su ex compañero de selección. «No traicionó a nadie. La política se hace en grupo y Romario siempre pensó sólo en él», insistía Bebeto, que salió también al paso a esa referencia de Romario en la que sostiene que el Mundial lo ganó solito: «Nadie hace nada solo. El fútbol y la política se hacen de forma colectiva y Romario es un individualista».