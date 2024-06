Roban al tenista Federico Coria en Barcelona: «El ladrón tiene más derechos que la víctima»

El tenista Federico Coria sufrió un importante robo nada más llegar a Barcelona, siendo una víctima más de la inseguridad de la Ciudad Condal. Al argentino le robaron en el aeropuerto de El Prat, justo cuando acababa de alquilar un coche y estaban metiendo sus pertenencias en ese vehículo. Coria, que acaba de perder en Roland Garros, viajó a Barcelona para posteriormente viajar a Argentina y vivió una experiencia muy desagradable.

«Nos robaron, nos timaron. Es verdad, llegamos a Barcelona, alquilamos un coche en el aeropuerto y llegamos al parking. Cuando estábamos cargando las cosas, y Flor (su novia) me estaba ayudando y cuando yo ya estaba dentro del coche y ella bajando los asientos, ella vio que había salido alguien corriendo. Escuché gritos de ella, cuando salí ella se había ido corriendo persiguiendo (al ladrón)», contó Federico Coria.

El tenista argentino, que hizo escala en Barcelona para viajar después a Argentina tras jugar en París, contó la «desesperación» que vivieron nada más llegar a la Ciudad Condal, una «triste historia» que contó en sus redes sociales: «No me hubiese imaginado que en un parking de un aeropuerto fuera tan común robar, en Barcelona… Me puse a pensar y, sí, cuando estaba esperando que me atendieran antes para darme las llaves del coche, había tres personas que no les llamaron, creo que fueron ellos. Se meten entre los coches, tienen ese modus operandi».

Los ladrones se llevaron varias pertenencias importantes del tenista y especialmente de su novia, entre ellos el anillo de compromiso que Coria regaló a su prometida hace pocas semanas: «En la desesperación no cerré nada, no sé si ahí cogieron las raquetas, se llevaron la mochila de ella que tenía bastante tecnología, el anillo de compromiso, su pasaporte…».

Sabían dónde estaba el ladrón

Lo llamativo de este caso es que Coria y su novia sabían dónde estaba perfectamente el ladrón (o ladrones), y avisaron a la policía. Esto es así porque estos delincuentes se llevaron el móvil de la novia de Federico Coria, que estaba dentro de la mochila, que tenía el GPS activado. Así, el tenista avisó a su cuñada para saber «dónde estaba». Y fueron descubriéndolo: «El ladrón se subió al metro, se fue a El Raval, nos marcaba la dirección exacta, marcaba perfecto dónde estaba».

Fue entonces cuando «empezamos a hablar con la gente allí», de ese barrio de Barcelona. «Nos dijeron que en el cuarto piso vivía alguien que robaba, nos marcaba exactamente allí el móvil. Le dijimos a la policía que qué podía hacer, pero nos dijeron que sin una orden judicial no podían hacer nada», añadió el tenista argentino en un extenso vídeo en el que contó su desagradable experiencia en Barcelona. «Esperamos a ver si salía el chaval. Acabamos subiendo, tocando puerta por puerta», añadió, sin conseguir nada.

Federico Coria explicó que hacía este vídeo «para alertar a las personas que estén en Barcelona»: «No quiero dar lástima ni nada de eso. La policía nos llegó a decir que el ladrón tiene más derechos que la víctima». Así, el argentino es otra víctima más de la inseguridad que existe en la capital de Cataluña, donde varios deportistas ya sufrieron robos similares en varios puntos de la ciudad.