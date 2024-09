Roban a punta de pistola el reloj al jugador del Nápoles David Neres

El futbolista del Nápoles David Neres fue asaltado en la noche de este sábado por hombres armados que le robaron el reloj tras el partido de su equipo contra el Parma. El jugador brasileño destacó tras entrar en la segunda parte y dar las asistencias de los goles de Romelu Lukaku y Zambo Anguissa en el descuento con los que el club napolitano se impuso por 2-1.

Según medios locales, el incidente ocurrió tras el partido, cuando Neres salía del estadio Diego Armando Maradona e iba en un coche que fue abordado por dos hombres en moto. Estos rompieron un cristal lateral del vehículo y amenazaron al jugador con una pistola, que se vio obligado a entregarles su reloj.

No se informó de heridas ni mayores incidentes, y tras el robo, Neres llegó al hotel donde se está alojando. Además, los aficionados napolitanos, delante de su coche, que quedó muy dañado, le regalaron una gran ovación después de ese susto tremendo que sufrió el brasileño.

Lógicamente, Neres no pudo detenerse a firmar autógrafos y su mujer, la modelo alemana, Kira Winona, recurrió a las redes sociales para disculparse y explicar la situación: «David quisiera disculparse con los aficionados que lo esperaban fuera, pero cuando salíamos del estadio después del partido, dos hombres en una motocicleta rompieron la ventanilla del coche y nos robaron bajo amenaza de arma».

