Revolución en la Euroliga: la Final Four 2025 se celebrará en Abu Dabi con el voto en contra del Madrid

La Euroliga dará un salto histórico al llevar la Final Four 2025 fuera de Europa por primera vez. Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, será la sede de la gran final de la máxima competición europea de baloncesto, según ha avanzado el medio griego ‘SDNA’. Así lo ha decidido este martes el consejo de accionistas en una reunión.

Nos obstante, no todos los clubes vieron con buenos ojos esta decisión, según recoge ‘Eurohoops’. Real Madrid y Olympiacos fueron los únicos en oponerse, argumentando que el basket europeo no está aún preparado para este cambio y que las condiciones no son las ideales. Todo lo contrario que Anadolu Efes, Baskonia, CSKA, Armani Milan, Barça, Bayern Múnich, Fenerbahce, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos y Zalgiris, que votaron a favor de la propuesta árabe como sede por razones económicas como estratégicas.

Tal y como explica dicha información, la propuesta económica doblaba al resto de candidaturas. Además, IMG, partner de la Euroliga, contempla la opción de renovar el acuerdo dos años más (2026 y 2027) si la edición de este año se desarrolla con éxito.

El Etihad Arena, con capacidad para 18000 espectadores, será el epicentro de la definición del 23 al 25 de mayo de 2025. La última jornada de la fase regular se disputará en 10 y 11 de abril de 2025. Posteriormente, se jugará la ronda de play-in y los playoffs de cuartos empezarán el 22 de abril y podrían alargarse hasta el 7 de mayo, si fuera necesario.

El recinto de Abu Dabi se inauguró en enero de 2021 con un evento de la UFC. Precisamente la UFC ha sido una de las grandes apuestas de este estadio, que no hace mucho acogió el combate entre Ilia Topuria y Max Holloway. La propia NBA ya ha disputado en lo últimos años varios partidos en este recinto, dentro de su programa NBA Abu Dhabi Games.

A falta de confirmación oficial, esta revolución en la Euroliga muestra la creciente expansión de la competición hacia nuevos mercados, en línea con la estrategia de internacionalización que incluye posibles equipos de Oriente Medio en futuras ediciones. Este anuncio llega en un momento crucial para la Euroliga, que también considera la inclusión de un equipo de Dubái en el futuro.