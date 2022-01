Los fichajes se han hecho esperar en el Atlético de Madrid, pero estarían a punto de anunciar la primera incorporación del mercado invernal. Reinildo Mandava ya está en Madrid para cerrar su fichaje por el conjunto rojiblanco. El acuerdo entre el Lille y el cuadro colchonero es total, sólo falta la firma para que el futbolista de 28 años cambie de aires y se ponga a las órdenes del Cholo Simeone.

El lateral izquierdo termina contrato con el Lille el 30 de junio y no había renovado. El Atlético ha aprovechado esta situación para reforzar el flanco izquierdo de la zaga rojiblanca, donde actualmente está jugando Renan Lodi (cuando juega con defensa de cuatro) y Carrasco cuando opta por los tres centrales.

La llegada de Reinildo no implica que no firme Wass, con el que el Atlético tiene un acuerdo total y sólo falta que el Valencia encuentre un sustituto al danés para que le dejen salir. Tras la salida de Trippier, el cuadro colchonero se quedaba cojo en defensa y han aprovechado para firmar a dos futbolistas y reforzar así la defensa, que esta temporada no está a su mejor nivel.

Según ha publicado el periodista Pedro Sepúlveda, de SIC, Reinildo ha viajado este lunes a Madrid para pasar la revisión médica y firmar su contrato hasta 2023. El futbolista mozambiqueño está encantado con la idea de jugar bajo las órdenes del Cholo Simeone. Además, las negociaciones entre clubes han llegado a buen puerto y el lateral deja el Lille tras dos temporadas para dar el salto a uno de los grandes de Europa.

