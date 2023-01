Rectificación de Javier Tebas Medrano

Rectificación requerida por D. Javier Tebas Medrano, Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional («LaLiga «), respecto del artículo La Serie A da un ejemplo de contundencia a Tebas contra el racismo por el caso Vinicius.

En relación con el artículo publicado el día 6 de enero de 2023 en este medio digital bajo el titular ‘La Serie A da un ejemplo de contundencia a Tebas contra el racismo por el caso Vinicius’, cuya autoría corresponde a D. Francisco Rabadán, D. Javier Tebas Medrano, desea poner de manifiesto los siguientes extremos:

• La regulación aplicable en España para la imposición de sanciones por conductas racistas es la prevista en el Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

• En el caso de posibles sanciones administrativas, el artículo 28 de dicha Ley 19/2007, de 11 de julio, atribuye la competencia sancionadora a la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros, sin perjuicio de las posibles competencias de las Comunidades Autónomas. Por tanto, LaLiga solo puede limitarse a denunciar los hechos, que es lo que hace.

• En el caso de posibles sanciones disciplinarias deportivas, éstas constan en el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (“RFEF”), que incorpora las infracciones previstas en los artículos 34 y siguientes de la Ley 19/2007, de 11 de julio, siendo competente para su sanción el Comité de competición. Por tanto, LaLiga solo puede limitarse a denunciar los hechos, que es lo que hace.

• Respecto de la actuación de los árbitros durante el partido por este tipo de actos, LaLiga no tiene competencias sobre los mismos, que asiste a la RFEF, al no ser una de las competencias de la Comisión arbitral de la competición profesional.

• Las conductas racistas pueden ser denunciadas por los clubes, por la Federación (que envía a todos los partidos un delegado) y por LaLiga (que envía a todos los partidos el suyo). Como es conocido y constatable, LaLiga denuncia semanalmente todos los posibles actos de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia que se producen en LaLiga Santander y LaLiga Smartbank, agotando de ese modo las competencias de las que actualmente dispone sobre el particular.

• La sanción a que se alude en la noticia rectificada no ha sido impuesta por la Serie A, sino por el juez de competición de la Federación Italiana de Fútbol para la Serie A (el equivalente al Comité de competición de la RFEF).

• Por lo tanto:

a) La legislación italiana y la legislación española son diferentes,

b) LaLiga no tiene competencia para sancionar los hechos,

c) LaLiga no dilata la investigación de los insultos racistas a Vinicius, sino que ya los ha denunciado a la Comisión antiviolencia, al Comité de competición de la RFEF y ha instado acciones penales, agotando las vías y competencias que le asisten sobre el particular.”