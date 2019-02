Mourinho: “Hazard tiene talento y personalidad para jugar en el Madrid”

José Mourinho opinó sobre el futuro de Eden Hazard, cuya salida del Chelsea para poner rumbo al Real Madrid parecía muy cercana hasta la sanción sufrida por los londinenses.

El futuro de Eden Hazard se ha convertido en uno de los grandes temas que giran alrededor del fútbol desde hace ya varios meses. José Mourinho, aprovechando su participación en la retransmisión de la final de la Carabao Cup entre Chelsea y Manchester City, habló sobre la posibilidad de que el belga abandone la disciplina del conjunto londinense y firme por el Real Madrid.

“Hazard tiene talento para jugar en el Madrid y personalidad para vestir una camiseta tan pesada y jugar ante un público como el del Bernabéu”, afirmó, en declaraciones para DAZN. “Si quiere o no dar el paso en su carrera, no te lo puedo decir”, completó un Mou que no conoce personalmente la opinión de Eden, o al menos eso hizo creer al público.

Mourinho había dejado otro titular minutos antes en la misma retransmisión, en la que dejó caer que le gustaría volver a los banquillos a partir del próximo mes de junio. Con el Real Madrid habiéndose interesado por sus servicios meses atrás, no se puede descartar incluso que el propio Mou y Hazard coincidan la próxima temporada por Concha Espina.