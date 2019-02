Dani Carvajal defendió que sí hubo penalti sobre Casemiro y también la labor del VAR.

Dani Carvajal analizó el sufrido triunfo del Real Madrid en el Ciudad de Valencia ante el Levante. El futbolista blanco se mostró satisfecho por la entrega de sus compañeros y no puso en duda el criterio arbitral tras un penalti que algunos calificaron como riguroso sobre Casemiro para que se estableciese el 1-2 definitivo.

Extraño partido

“Ha sido un partido difícil. Este campo es para nosotros complicado. Ellos nos aprietan mucho con esa línea de 5. Hemos aprovechado las ocasiones y ellos no las han materializado”.

El papel de VAR

“La primera no la he visto, estaba lejos y era una mano. Rochina se tapa la cara y así nos lo han contado en el descanso. En la de Casemiro, yo estaba a 25 metros y oigo la patada. El VAR y el árbitro lo aprecian así que es penalti, está claro”.

Pero parece que hay poco contacto

“No soy árbitro no valoro las decisiones, si tanto el árbitro, que estaba cerca como el VAR lo han ratificado, no hay más que decir. Otras veces nosotros nos hemos ido a casa perjudicados y no ha pasado. Ser árbitro no es fácil. Hay que seguir trabajando independientemente de eso”.

Lo que viene

“Una racha de resultados buena llevábamos, aunque perdimos contra el Girona. Fue un palo bastante duro, porque teníamos ilusión por la Liga. No vamos a tirar la toalla. Sabemos que tenemos cinco partidos antes de descansar una semana”.

Si caen contra el Barça, ¿adiós a la Liga?

“Hasta que las matemáticas lo digan no diremos adios a la Liga. Para nosotros es una final y así lo afrontaremos. Aunque antes tenemos que afrontar el partido del miércoles (semifinales de Copa) como corresponde y alcanzar la final de Sevilla”.