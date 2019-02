Isco ya le ha dicho al Real Madrid que se va

Isco ha comunicado al Real Madrid que se irá del club blanco este verano. La decisión la tiene tomada y no cambiará aunque Solari no siga la próxima temporada. El Madrid ha transmitido al malagueño que sí cuenta con él

Isco ya tiene muy claro su futuro. El jugador malagueño, totalmente olvidado por Santiago Solari, ha decidido abandonar el Real Madrid. Después de seis temporadas en el equipo blanco, el futbolista ha decidido irse. Lo hace por su situación de irrelevancia actual.

Así lo adelantó este jueves el programa ‘El Primer Palo’ de esRadio y ha sido también lo ha podido confirmar OKDIARIO, que en las últimas semanas avanzó que el propio Isco ya estaba cansado de aguantar su actual estatus y no quería aguantar más el momento deportivo que está pasando.

“Venga quien venga” de entrenador

Sin contar absolutamente nada para Solari, que le ha dejado prácticamente siempre en el banquillo y solo le ha dado la titularidad en encuentros intrascendentes, Isco ha tomado la decisión ante el mal año que está viviendo. No juega nada, es irrelevante en el actual Real Madrid y no tiene apenas relación con Santiago Solari.

Sin embargo, Isco ha dejado claro que la decisión la tiene ya tomada “venga quien venga” como entrenador. El malagueño no esperará a si Solari no sigue como técnico el próximo año, algo que no se descarta, y directamente quiere irse aunque venga otro entrenador.

Así se lo transmitió Isco a José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, en una reunión en la que el club le aseguró que sí cuenta con él y que la idea del Real Madrid es mantenerle en su plantilla, a lo que el futbolista contestó que su idea es irse pase lo que pase en el banquillo este verano.

En el mercado este verano

De esta manera, el Real Madrid tendrá que poner a Isco en el mercado aunque desde el club blanco se ha dejado claro, y así se lo transmitió al propio jugador, que no quieren venderle. El malagueño tiene contrato hasta 2022, por lo que este verano, si quiere irse tal y como tiene decidido, tendrá que traer una oferta al Bernabéu que además sea provechosa para ambas partes.

Isco lleva sin jugar desde inicios de este mes, casualmente el encuentro en el que Solari le sacó tres minutos ante el Alavés para que el Bernabéu ovacionara a Vinicius. Desde ese momento se ha perdido cuatro encuentros, tres de ellos (los últimos) por una lesión no muy habitual y que ha provocado numerosos rumores en el vestuario.