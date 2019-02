Luis Figo habló en exclusiva para OKDIARIO en el primer OKFORO sobre deporte.

Luis Figo habló en exclusiva para los micrófonos de OKDIARIO en el primer OKFORO sobre deporte. La leyenda del Real Madrid ha dejado claro que espera que se solucione la situación de Isco y Marcelo por el bien del club y de los propios futbolistas. También ha alabado las recientes actuaciones de Vinicius, del que espera que siga mejorando.

-Pregunta: ¿Cómo es la vida de Luis Figo después del fútbol?

-Respuesta: Bueno, relacionado con el fútbol ahora mismo estoy en trabajando con la UEFA como asesor del presidente, también trabajo con la fundación de la UEFA y tengo mi propia fundación en Portugal. Y después, tengo un proyecto de fútbol organizando torneos en Estados Unidos y mis negocias propios en área de minería, alimentación y hostelería. Estoy un poco diversificado en tema negocios y liado de tiempo, con otras cosas en la parte asiática.

P: ¿Es más dura la vida del futbolista o la del jugador retirado?

R: Son situaciones diferentes. Yo creo que cuando estás en activo te gestionan el tiempo por ti y cuando estás retirado eres tú el que gestionas tu propio tiempo.

P: ¿Cómo ves la actualidad del fútbol español?

R: Bien, la Liga es una de las competiciones con más valor en el mundo y dónde están los mejores jugadores. También es donde se practica el mejor fútbol. En los últimos años está dominando Europa los equipos españoles.

P: Ahora se avecinan dos Clásicos…

R: Son partidos intensos, emocionantes, independientemente del momento de la temporada. En este caso llegan con cierta urgencia para el Madrid por la diferencia de puntos en Liga, en Copa todo puede pasar… Así que vamos a ver lo que pasa.

P: ¿Cómo valora la situación de Isco o Marcelo?

R: Es difícil. Siempre que no juegas es complicado para un jugador. Yo he pasado por esa situación, no es agradable. Es un año difícil porque han tenido Mundial y llegan en un momento diferente de la pretemporada, con más desgaste. Es una situación que espero que se resuelva por el bien del club y de los jugadores. Son futbolistas muy importantes que han dado mucho al club.

P: ¿Qué te parece la irrupción de Vinicius?

R: Lo está haciendo fenomenal y demostrando toda su calidad. Espero que siga creciendo y dando alegrías.

P: ¿Un próximo Balón de Oro?

R: No lo sé, hay que esperar y que siga creciendo.