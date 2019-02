Thibaut Courtois contó en una entrevista cómo es la vida de Bale en Madrid. El portero belga desveló el apodo que tiene el galés en el vestuario: “el golfista”. “Es una pena que a veces se quede sin brillar”, dijo Courtois de Bale

“El golfista”. Así conocen a Gareth Bale en el vestuario del Real Madrid. El apodo, que viene lógicamente por la pasión del jugador galés al golf, lo ha desvelado Thibaut Courtois.

El portero belga, en una entrevista a HLN antes del partido y derrota de este domingo ante el Girona, contó varias curiosidades del vestuario del Real Madrid, al que el meta ha llegado en el último verano. Entre las cosas más destacadas está las referencias que hace sobre Gareth Bale, confirmando así que el galés no es precisamente el prototipo de futbolista que se relaciona mucho.

“La otra noche cenamos todo el equipo, pero Bale y Toni (Kroos) no aparecieron. Consideraron que la cena era demasiado tarde. Habíamos quedado a las 21:30 y empezamos a comer a las 22:15, a la medianoche estábamos todos tomando un café. Nos fuimos a la cama alrededor de la 01:00 para entrenar al día siguiente a las 11:00. A mí me parece que es un momento perfecto para dormir. Pero Bale nos dijo ‘no voy a unirme a ustedes, muchachos. Me voy a la cama a las 23:00’, y no apareció”, contó Kroos en la citada entrevista.

Courtois, eso sí, halagó a Bale en el plano deportivo. “Tiene mucho talento”, dijo de su compañero, aunque añadió que es una pena “que tantas veces se quede sin brillar. El ex portero del Chelsea explicó que eso se podía deber a la dificultad por aclimatarse a la ciudad. “Yo, por ejemplo, vivo como alguien que nace y crece en Madrid. Ceno tarde, me acuesto tarde… Es mi forma de vida”, dijo Courtois en contraposición a lo que hace Bale.

Las declaraciones del portero belga coinciden con las que hace unos días dijo Marcelo, que también habló sobre lo que le ha costado a Bale entrar en contacto con el vestuario del Real Madrid. “Solo habla inglés y nosotros tenemos que hablarle con gestos”, dijo el lateral brasileño.

En la entrevista, como hemos mencionado, Courtois desvela que a Bale le conocen en el vestuario blanco como “el golfista”. Y es que el galés se pasa horas y horas jugando al golf, ha llegado a reconocer que no ve fútbol por jugar a este deporte. Courtois también aseguró que cuando tienen días libres, en vez de quedarse en Madrid, Bale se va a Gales y disfruta de la mansión que allí tiene, donde entre otras cosas tiene un campo de golf de tres hoyos.