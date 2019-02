Las cinco claves del tropiezo del Real Madrid ante el Girona

El Real Madrid tropezó ante el Girona (1-2) y se vuelve a alejar de la Liga. La ausencia de Modric, principal clave para entender el naufragio blanco. La debilidad en los laterales o los pésimos cambios de Solari también se notaron

Tropiezo del Real Madrid en Liga. Cuando menos se esperaba, ya que el equipo blanco había regresado a la senda del buen juego y los buenos resultados, el conjunto de Santiago Solari perdió en el Santiago Bernabéu ante el Girona, que llevaba tres meses sin ganar.

El Madrid volvió a perder nueve partidos después y se aleja más de la Liga. Todo lo que había recuperado en las últimas semanas lo tiró este domingo y la distancia con el Barcelona, líder del torneo, se va a los nueve puntos, tan solo uno menos que hace tres jornadas. La debacle del Madrid ante el Girona se debió a varios factores.

La ausencia de Modric

El principal, la falta de Luka Modric. Así como el Real Madrid había mejorado con la mejor versión del jugador croata pero en este duelo ante el Girona no pudo estar por acumulación de tarjetas (sanción). Y su ausencia se notó muchísimo. Ceballos ocupó su lugar en el once y el sevillano no estuvo fino. La baja de Modric fue crucial.

Débil en los laterales

Marcelo fue otra vez de los peores del Real Madrid. El brasileño está sufriendo un importante bajón de juego y de estado de ánimo y eso se nota muchísimo. Su banda fue un regalo para el ataque del Girona, que aprovechó para hacer mucho daño al Madrid. Tampoco estuvo mejor Odriozola, que pese a haber tenido descanso en los últimos encuentros no estuvo fino ante el Girona.

Desconexión en la segunda parte

El Madrid fue de más a menos. Jugó una aceptable primera mitad, en la que estuvo bien, suficiente para irse con 1-0 al descanso. Pero tras la segunda parte el equipo blanco se hundió. Los de Solari sufrieron un bajón físico y anímico, dejaron jugar al Girona y se dejaron remontar. Hubo desconexiones impropias de un equipo que se estaba jugando la Liga.

Los cambios no aportaron nada

Solari se equivocó en todo lo que hizo. Ni leyó bien el partido ni sus cambios animaron al Madrid. Al contrario, lo empeoraron. Cuando su equipo empezó a perder el control del partido, el técnico argentino prefirió desarbolar el centro del campo y reforzar el ataque. Quitó a Asensio y Ceballos y sacó a Bale y Mariano, que no hicieron nada. El único que salió del banquillo e intentó salvar el desastre fue Vinicius. También sin éxito.

Benzema no estuvo bien

Este Madrid del último mes se construyó con el buen momento de Modric pero también con el gran estado de forma de Karim Benzema. El francés no tuvo descanso, sabedor Solari de que era su principal argumento, y cuando el ‘9’ no estuvo bien el Madrid también lo pasó mal. No tuvo incidencia en el juego Karim, algo normal porque no es un extraterrestre, y el equipo blanco lo notó.