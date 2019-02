La placa que luce Courtois en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano ha sido atacada

La placa de Thibaut Courtois que luce en el Paseo de las Leyendas del Wanda Metropolitano ha amanecido ultrajada en las horas previas al derbi que medirá al Atlético y al Real Madrid en la jornada 23 de la Liga. El homenaje al actual portero madridista, ex rojiblanco, apareció con una x de color rojo, escupitajos y cubierta de ratas… de peluche.

El ataque a estas placas por parte de los seguidores del Atlético de Madrid son habituales, sobre todo aquellas de los jugadores que ficharon por el Real Madrid tras vestir antes la elástica rojiblanca. El homenaje a Hugo Sánchez también suele ser atacado.

Courtois espera ser abroncado en su retorno al Metropolitano. “Yo dije que espero que me piten, pero yo los respeto porque siempre di todo por ellos. Obviamente no espero que me tiren cosas por la cabeza. Siempre les respetaré”, aseguró tras el duelo que enfrentó al Real Madrid frente al Alavés la pasada jornada de Liga.