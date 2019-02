Así respondió Courtois a la afición atlética: “Estuve tres años aquí, eso no se puede borrar”

Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación en zona mixta, después de la victoria del Real Madrid en el derbi disputado en el Wanda Metropolitano. El cancerbero analizó el encuentro, así como también el recibimiento de la afición del Atlético de Madrid en su regreso.

Pitos y pancartas en su contra

“Yo creo que en esos momentos yo estoy en mi partido, concentrado y olvido lo que pasa. Es lo mejor, estoy pendiente de jugar. En otros partidos a veces la afición también pita y no pasa nada. He intentado jugar mi partido con los compañeros y ganar. Eso fue lo mejor”.

Respeto al Atlético

“Sigo teniendo el máximo respeto para el Atleti y para su afición. Creo que los tres años que estuve aquí no se borran por estas cosas, no se van a olvidar. Yo estaba concentrado y casi no me he dado cuenta”.

Tensión de derbi

“Si lo piensas con la cabeza fría igual ves que no es para tanto, pero yo lo entiendo, es un derbi y soy el rival. Yo siempre doy lo máximo de mí mismo, también lo he hecho en el Atleti y hemos ganado cosas. La gente que sabe me respeta y cuando paso por la calle y veo un aficionado del Atleti me desean lo mejor. En un derbi siempre están calientes las cosas”.

Dureza del Atlético

“Es fútbol, es un derbi, un partidazo, es lógico que jueguen duro, nosotros también lo hemos hecho. El árbitro ha amonestado cuando ha tenido que amonestar. En general a mí no me ha molestado la intensidad del Atlético”.

Mejoría del equipo

“Siempre hemos mejorado, también a nivel individual. Cuando juegas un Mundial hay un desgaste grande y ellos venían de ganar la Champions. Creo que a veces arrancar una temporada después de darlo todo y tener sólo dos semanas puede costar un poco. También le ha pasado al Bayern este año. Nos sentimos bien, estamos trabajando duro y hay que aprovechar y seguir ganando partidos. Vamos a darlo todo hasta la última jornada y a ver cómo terminamos”.

Opciones de Liga

“Siempre hay que creer, quedan muchos partidos, no creo que haya partidos fáciles, no existe en el fútbol. Estamos a cinco puntos y a ver qué pasa mañana. Este mes puede ser muy decisivo y hay que luchar hasta el final”.

Pelear por todos los títulos

“Yo no creo que haya que tirar cosas, un futbolista siempre quiere ganar y darlo todo, entonces no veo que haya que centrarse en una cosa u otra. Siendo jugador del Real Madrid hay que darlo todo cada partido para ganar y luchar por cada competición”.

Solari

“Es difícil opinar de un entrenador. Rendimos mejor, todo el mundo da un salto, estamos bien física y mentalmente y cuando hay partidos que ganamos te sientes bien. Ojalá podamos continuar con esta racha”.

Plantilla y buen ambiente

“Creo que nuestro equipo tiene mucha experiencia, gente que ha ganado títulos y que sabe que cuando las cosas van mal no es lo peor y cuando las cosas van muy bien no es la hostia y que estamos fantásticos. Hay que seguir dándolo todo y es lo que estamos haciendo”.