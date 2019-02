La seguridad del Barcelona vetó la pancarta de la Peña Madridista El Prat, pero no las independentistas

La Peña Madridista El Prat no pudo entrar al Camp Nou con la pancarta del grupo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que midieron al Barcelona y al Real Madrid

La Peña Madridista El Prat sufrió en el Camp Nou la injusticia más absoluta cuando la seguridad del Barcelona no les permitió entrar al estadio azulgrana con la pancarta del grupo. El motivo que alegaron desde la entidad blaugrana era el tamaño del cartel, 1’20 x 5 metros, aunque se vieron pancartas mucho más grandes antes y durante el partido con claros mensajes políticos. Todo en claro contraste con un Bartomeu que hace días decía que “en el Camp Nou se permite la libertad de expresión”, e incluso permitiría la exhibición de un cartel llamándole “dictador”.

La Peña Madridista El Prat suele llevar su pancarta por todo los estadios. Ha estado en multitud de partidos que el Real Madrid ha jugado en España, Europa y el mundo, como por ejemplo en la disputa de los Mundiales de Clubes en los que han participado los blancos en los últimos años. Pero este cartel, en el que se puede leer el nombre de la peña junto a la bandera de España y de Cataluña, tiene prohibida su entrada en el Camp Nou, en Cornellá y en Montilivi.

“Otro vez más no nos dejan meter nuestra pancarta de la Peña Madridista El Prat en el Campo del Barcelona. Estoy de acuerdo, aunque no lo comparta, que en campos por normativa no dejen pancartas grandes por sus dimensiones, pero que a nosotros no nos dejen una pancarta de 1,20 x 5 metros que solamente pone el nombre de nuestra peña, el escudo de nuestro equipo, la bandera de nuestra región, que es la misma que la de ellos, y la bandera de nuestro país, que es el mismo que el de ellos, mientras que esa misma seguridad deja pasar estas brutalidades de pancartas que las tienen que movilizar entre 5 o 6 personas mínimo que lo único que hacen es promocionar a delincuentes que están en la cárcel y en la misma puerta dan banderas de la independencia. Esto es fútbol y el Barcelona es la plataforma más grande que tienen para promocionar la independencia y a delincuentes como su antiguo presidente. Valores“, rezaba el comunicado de la Peña.

Por otro lado, los madridistas que acudieron al Camp Nou a presenciar la ida de las semifinales de la Copa del Rey también se quejaron por las extremas medidas de seguridad que tuvieron que soportar para entrar el recinto, perros incluidos, y de las lamentables condiciones en las que estaba la mampara situada en la zona de la afición visitante, dificultando notablemente una visibilidad de unas entradas que costaron 90 euros.