Eden Hazard ha hablado en RMC de su futuro: "Ya he tomado una decisión". Todo apunta a que el belga jugará en el Real Madrid la próxima temporada.

Eden Hazard ya sabe en qué equipo jugará la próxima temporada… aunque no lo ha querido decir. En una entrevista concedida a RMC, el atacante belga ha hablado de su futuro y ha asegurado que ya ha tomado “una decisión” y ya sabe “lo que va a hacer”.

Y esa decisión podría ser jugar en el Real Madrid, equipo con el que ya ha alcanzado un preacuerdo que adelantó en exclusiva el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

“El Real Madrid tiene un preacuerdo por Hazard y son 13 millones netos por temporada más uno por si se gana la Liga, otro si es Balón de oro y uno y medio si es campeón de Europa. Y el contrato es por cinco temporadas”, desveló.

La situación que vive Hazard en el Chelsea no es la mejor y el jugador ansía que el Real Madrid cierre su fichaje cuanto antes. El belga no quiere que el culebrón se alargue en demasía, ya que le gustaría marcharse de vacaciones con su futuro resuelto para poder descansar cuerpo y mente y no tener estar preocupado por su situación.

Los últimos ataques de su entrenador, Maurizio Sarri, asegurando que no es un líder y que es muy individualista han podido suponer el punto definitivo de la historia de Hazard con el Chelsea.

El atacante finaliza su contrato en 2020 por lo que si no renueva el Chelsea está obligado a vender si no quiere ver como su estrella se marcha gratis…