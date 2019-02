Gareth Bale ha reconocido en una entrevista que su relación con Zinedine Zidane se limitaba a lo profesional

Gareth Bale ha concedido una entrevista a la revista FourFourTwo, donde habló de su relación de Zinedine Zidane. El futbolista galés del Real Madrid ha reconocido que no ha vuelto a hablar con el técnico francés desde la final de la Champions de Kiev frente al Liverpool.

Zidane

“No me dijo nada de su salida. No he vuelto a hablar con él desde la final de Kiev. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal, de profesionales”.

Suplencia en la final

“Me sentí realmente frustrado. Había jugado bastante bien desde que había vuelto de la última lesión. Marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía ser titular”.

El cambio

“Estaba desesperado por salir. Cuando entré todavía estaba un poco enfadado y probablemente por eso hice lo que hice”.

Gol de chilena

“He vuelto a ver el gol varias veces. No sentía que tuviera algo que demostrar, quería hacerlo por mí y por el equipo. Si juegas cualquier final quieres irte a casa con el título, no importa cómo. Si eso significa que tienes que esperar a los últimos 30 minutos, que así sea”.