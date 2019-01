Inda: “Mbappé quiere salir del PSG, pero el Madrid no ha movido un dedo”

Mbappé tratará de salir del PSG este verano, para poner rumbo al Real Madrid

Kylian Mbappé quiere dejar el PSG y fichar por el Real Madrid. El francés quiere jugar de blanco en el Santiago Bernabéu, aunque todavía no se lo ha comunicado al club parisino. El delantero es uno de los mayores activos de los franceses, por lo que no pondrían sencilla su marcha.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones esta información. “Mbappé me dicen que quiere salir del PSG el próximo verano y gente cercana al jugador dice que el Real Madrid todavía no han movido un dedo por él. El jugador se quiere ir este verano y su sueño es ir al Real Madrid. El año pasado no vino porque el PSG le pagaba 18 millones de euros y el Madrid seis, que se equivocaron. Encima tiene un comportamiento excelente”.

Mbappé forma junto a Neymar y Cavani una de las delanteras más potentes del fútbol europeo. El PSG no quiere perder a ninguno de sus activos, ya que tienen como principal objetivo ganar la Champions y para ello conseguir tener a los tres atacantes en su plantilla se antoja capital.

No obstante, Mbappé, que ya pudo jugar en el Real Madrid hace un año antes de fichar por el PSG, tiene la ilusión de poder jugar en el vigente campeón de Europa y del mundo. La operación se antoja muy compleja, pero si el jugador pone mucho de su parte la entidad de Concha Espina podría dar el paso.

Kylian Mbappé, tras lucirse en la goleada del PSG contra el Guingamp, donde anotó un hat-trick, dejó la puerta abierta a su posible desembarco en la capital de España: “Yo me siento muy bien aquí, pero en el fútbol y el futuro nunca se sabe“.