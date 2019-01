Modric dejó claro ante los medios de comunicación que cumplirá su contrato con el Real Madrid y que no se irá a final de temporada

Después de realizar el mejor partido de la temporada y confirmar que está de vuelta, Luka Modric confirmó ante los medios de comunicación que quiere seguir en el Madrid más del año y medio que le queda de contrato.

Se queda en el Madrid

“Tengo un año y medio de contrato y estoy contento. Con el club siempre me he llevado muy bien. Estoy contento en Madrid como el primer día. Mi deseo es seguir más de ese año y medio que me queda de contrato”.

Mejoría del equipo

“Ahora mismos estoy físicamente bien. El equipo ha hecho un partido redondo. Hemos dejado todo en el campo. Así tenemos que jugar, así nos quiere ver nuestra gente”.

Gol para cerrar la victoria

“Siempre son más que tres puntos cuando uno se enfrenta a rivales directos. La celebración fue así por la alegría, fue un gol precioso y además, merecido”.