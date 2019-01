División en el seno del Real Madrid por la incorporación de un refuerzo para la delantera. El cuerpo técnico pide un nueve, igual que la dirección deportiva que ve con buenos ojos reforzar la plantilla ahora en el mercado de enero. Sin embargo, la cúpula del club blanco sólo está dispuesta a traer a un jugador de nivel mundial, algo que en este mercado invernal resulta inviable

El Real Madrid está dividido por el problema del gol. En el conjunto madridista hay quienes piden a voces un refuerzo en la delantera y luego están los que se niegan a ampliar más la plantilla. Desde el cuerpo técnico se recomienda fichar a un punta, que trate de ayudar a solventar los problemas que atraviesa esta temporada el conjunto madridista con el gol. Sin embargo la cúpula no cree que sea necesario traer un refuerzo, a no ser de que se trate de una estrella, algo que en este mercado es imposible.

El equipo blanco está protagonizando su peor temporada en 20 años. En parte, el mal de cara a puerta es responsable de la mala marcha e imagen del equipo, de ahí que desde el staff se pidan refuerzos. Pero en este mercado invernal las opciones pasan por un hombre de gol veterano, tipo Stuani o Dzeko, o de jóvenes como Piatek y Jovic, que no terminan de ser considerados de un nivel top.

Desde la junta directiva se niegan a realizar cualquier incorporación. Desde el club consideran que no hay más hueco en la plantilla y que el fichaje que se tenía que realizar en enero -el de Brahim-, ya se ha hecho. Además, no quieren “parches”. Desde el club piensan que ahora mismo “es mejor que no venga nadie”. La cúpula no quiere a ningún jugador que no sea considerado de nivel mundial.

Por lo que por el momento el conjunto madridista tendrá que esperar para ver cómo se solucionan sus problemas de cara a puerta. Los blancos pasan por la temporada en la que menos goles han marcado de su historia reciente y tiene pinta de que la situación no se va a solucionar pronto. Al menos, hasta que Benzema y Bale vuelvan al equipo, una vez estén recuperados de sus lesiones y estén de nuevo en condiciones de coger las riendas del ataque blanco.