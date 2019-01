Inda: “Guardiola ha contactado con Isco a través de Arteta”

Isco no quiere seguir en el Real Madrid pero el club se remite a su cláusula. "Si quiere irse, que traiga los 700 millones", dicen. Su futuro dependerá del próximo entrenador y/o de un posible trueque con otro futbolista

Isco está sentenciado por Solari y la situación del malagueño ha tocado fondo. Tras no jugar ni un solo minuto en el partido ante el Betis, encuentro al que el Real Madrid llegaba con muchas bajas, el futbolista ya sabe que no tiene hueco en el equipo blanco.

Es por ello que Isco quiere irse del Real Madrid. No aguanta más, es consciente de que la situación es insostenible y además de no contar con la confianza de Solari tampoco cuenta con el apoyo del vestuario. El malagueño está pasando por el peor momento de su carrera y quiere terminar ya con esta época.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, habló sobre el interés de Guardiola en Isco. “Por todos es sabido que a Guardiola le encanta Isco y hace 10 días, algo menos, una persona de la absoluta confianza del entrenador llamó a Isco y le preguntó si en estos momentos estaría dispuesto a dar el paso de ir al City. La persona que le llamó fue Mikel Arteta”.

“El Madrid va a intentar meter a Isco en la operación por Hazard o en una posible operación con De Bruyne. En el Bernabéu dicen que no se vende, pero yo creo que no estará por su desafección con la cúpula, el entrenador y el vestuario. El núcleo duro del vestuario no está con Isco porque considera que va por libre y está fuera de forma. Además, han visto los desplantes al entrenador, aunque gustó cuando le pidió perdón. El Real Madrid no tira más de la cuerda porque sabe que es un activo del club y su precio puede bajar si afecta a la opinión pública”, añadió.

“Que traigan los 700 millones de su cláusula”

Suplente en 15 de los 17 partidos que lleva Solari al frente del Real Madrid (solo fue en titular en dos duelos intrascendentes, ante el Melilla en Copa y ante el CSKA en Champions), Isco sabe que no cuenta en el actual equipo y que jugará muy poco. Por eso busca ya una salida que, sin embargo, sabe que será muy difícil.

En el Real Madrid se tiene muy claro que es lo que se hará con Isco. Tal y como les adelantó OKDIARIO el pasado mes de noviembre, el club blanco no va a dejar salir al malagueño fácil. “Si quiere irse, que traiga los 700 kilos de su cláusula”, afirman desde el Real Madrid, apelando a la cláusula del jugador.

En el Real Madrid aseguran que Isco no va a salir del club en enero y que en junio su futuro dependerá del entrenador que esté el año que viene. Es por ello que el malagueño podría esperar para decidir su futuro, ya que la continuidad de Santiago Solari, aunque renovara hasta 2021, no es ni mucho menos segura. Dependerá de lo conseguido en la presente temporada.

Un trueque por Isco

El Real Madrid solo se plantea la salida de Isco si hay un equipo que acepte un trueque de jugador por jugador. Quieren cambiar pieza por pieza al entender que pocos clubes en el mundo estarán interesados en hacer una oferta económica suculenta por el jugador. Es por ello que la principal idea que se tiene en el Bernabéu es que Isco, si se va, sea a cambio de otro jugador.

“Y de esos no hay tantos en el mundo”, dicen en el Real Madrid, conscientes de que esa operación sería muy difícil de hacer. Algunas de las alternativas que se abren podrían ser un trueque con Hazard en el Chelsea o algún perfil similar a De Bruyne con el Manchester City, pero todo ello es muy difícil, porque ambos clubes también pedirán dinero.