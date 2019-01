Iker Casillas ha revelado el motivo por el que se fue del Real Madrid en el verano de 2015. El guardameta del Oporto ha confesado que necesitaba mayor tranquilidad personal y alejarse del foco mediático. "Estaba muy expuesto a las críticas y a la opinión pública", comenta el portero en una entrevista en el canal oficial de televisión del Oporto

Iker Casillas ha sido entrevistado en el canal de televisión oficial del Oporto. El guardameta español ha revelado el motivo por el que optó por abandonar el Real Madrid y unirse a las filas del conjunto portugués en 2015. Además, también ha hablado sobre sus planes de futuro una vez cuelgue los guantes y sobre su relación con la prensa.

Tras toda una vida ligado al Real Madrid, Iker Casillas decidió abandonar el Santiago Bernabéu en el verano de 2015 y poner rumbo a Oporto para defender la portería del Estadio Do Dragao. Ahora, el guardameta ha reconocido que no se arrepiente de aquella decisión y qué le llevo a tomarla. “No estoy arrepentido de la elección que tomé hace tres años, soy muy feliz. Las razones para salir del Real Madrid fueron muy complejas”, comenta el mostoleño al canal oficial de televisión del Oporto.

“Estaba muy expuesto a las críticas y a la opinión pública, algo que acabó por ayudarme a decidir, necesitaba estar tranquilo a nivel personal, cosa que en Madrid no estaba”, confesó el español.

También ha hablado sobre su relación con la prensa. “Es mejor no leer o ver nada, sobre todo de la prensa española. En los últimos años en el Real viví situaciones que no entendía bien. Ya no estoy para estar en el foco de todos, si quieren hablar de mí, que hablen. Si no me gusta algo voy a Twitter y respondo: “Estoy jugando”. Cuando las cosas están bien nadie opina”, señala el guardameta, que, efectivamente, es muy activo en las redes sociales.

“¿Cibeles o Aliados? Difícil elegir”

Preguntado por qué fuente elige entre la Cibeles o Aliados – donde el Oporto celebra sus títulos-, el que fuera capitán del Real Madrid echa balones fuera a la hora de responder. “Difícil elegir. Me quedo con el sentimiento de la gente, lo que se vive cuando se celebra un título. Cuando paso por Aliados con mis hijos siempre me dicen: “Papá, pasamos por aquí con el autobús””.

El primer título que festejó el guardameta del Oporto con el club portugués fue la Liga conseguida en la pasada temporada, título que atribuye a la buena gestión de su entrenador. “Mis compañeros me van a llamar pelota, pero gran parte de la responsabilidad del título fue del míster. Sergio llegó a un vestuario en el que faltaba experiencia, recuperó a jugadores que estaban cedidos y que pasaron a ser clave. En las apuestas nadie metía un euro por nosotros, a medida que fue avanzando el campeonato, la gente pasó a tener respeto por nosotros”, comenta Casillas.

Sobre su futuro, Iker confiesa que le gustaría estar vinculado al Real Madrid, al Oporto o a la selección española. “De aquí a cinco o diez años me gustaría venir aquí a ver un partido, preferentemente con el Real Madrid, ir a un restaurante y que las personas se acuerden del campeonato. Bueno, mejor del bicampeonato y de la Copa de la Liga, que tenemos que conquistar de una vez por todas. Espero, en un futuro, ser embajador de estos clubes o de la selección. Estaré muy orgulloso”, concluía Iker, el futbolista que más temporadas ha disputado la Champions League de manera consecutiva (20).