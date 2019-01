Todas las imágenes de la polémica del VAR: ¿estaba Canales en fuera de juego?

El VAR dio validez al gol de Canales ante el Real Madrid. Existen cuatro imágenes, todas distintas, que analizan el polémico fuera de juego del jugador del Betis. Tres afirman ser posición legal y otra que estaba en fuera de juego

Es, sin duda, la jornada del fin de semana y la gran protagonista de la última jornada de la Liga Santander. El Real Madrid ganó al Betis en el Benito Villamarín pero el equipo sevillano empató el duelo en la segunda parte con un gol que es objeto de debate.

Sergio Canales marcó en el minuto 67, pero el linier de Hernández Hernández, colegiado del partido, levantó la bandera al entender en fuera de juego. Sin embargo, desde la sala del VAR, donde estaba Undiano Mallenco al frente, corrigieron al asistente en el campo y decidieron que no era fuera de juego, por lo que el gol del Betis era legal y se debía dar el tanto tal y como se hizo.

Desde ese momento comenzó el debate por saber si Canales, que estaba en posición muy justa, estaba o no en fuera de juego. Durante la retransmisión en ningún momento se emitió una toma en la que se demostrara que no era fuera de juego, tal y como decidieron los árbitros desde la sala del VAR. Aún nadie ha explicado cómo se eligió que no estaba en posición adelantada. Es una incógnita.

Cuatro imágenes para analizar la jugada

Para analizar la jugada hay cuatro imágenes y análisis. En primer lugar hay que tener claro que hay que medir el hombro de Carvajal y el hombro de Canales. El lateral del Real Madrid es el jugador más retrasado en la jugada y el bético el más adelantado.

La primera imagen es de Mediapro, productora de los derechos del fútbol español, presidida por el independentista Jaume Roures. La productora catalana envío esta imagen en los resúmenes que proporciona a las televisiones que tienen los derechos de la Liga. Según esta instantánea, con líneas no muy bien marcadas, Canales no estaba en fuera de juego.

Coincide en el pronóstico Movistar +, cadena que retransmitió el partido a través de Movistar Partidazo y que utilizó su ‘líbero’ para analizar la jugada. También, según ellos, no es fuera de juego por mílimetros.

En el programa El Chiringuito de Jugones de Mega recrearon la jugada en 3D con la ayuda del arquitecto Álvaro Domingo y midiendo la jugada explicaron que Canales estaba en posición legal por tan solo dos centímetros.

Sin embargo, Nacho Tellado, ex arquitecto del mismo programa, El Chiringuito de Jugones, explicó la jugada en Twitter y tras tirar el punto de fuga aseguró que Sergio Canales estaba en fuera de juego por 10 centímetros. Esta fue la imagen que además utilizó Dani Carvajal en su Twitter para quejarse de la decisión del VAR.