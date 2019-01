Exequiel Palacios da por hecho su fichaje por el Real Madrid, pero seguirá en River hasta final de temporada

Exequiel Palacios no esconde su deseo de fichar por el Real Madrid y desliza entre líneas que firmará por el club blanco cuando acabe la presente temporada. "Esas oportunidades no se pueden dejar pasar", dice el joven jugador de River Plate.

Exequiel Palacios es otro de los nombres que el Real Madrid tiene marcados en rojo. El joven jugador de River Plate gusta mucho en Concha Espina, y si no surgen contratiempos lo normal sería que fichara por el club blanco una vez termine la presente temporada. Es el propio futbolista el que quiere continuar en su actual club seis meses más, de ahí que Real Madrid y River negocien para cerrar su fichaje para verano. El centrocampista de 20 años está en una nube. Ha explotado al máximo nivel, ve como su pase al equipo merengue puede ser un gran salto en su carrera, y no lo esconde.

“Hay que estar bien de la cabeza… Porque continuamente se habla de esos temas, de que si me quedo o si me voy al Real Madrid, pero yo estoy tranquilo y vivo día a día acá en River. Soy feliz acá. Me gusta mucho entrenarme, estar con mis compañeros y soy un hincha más. Así que si se da lo del Madrid, lo pensaremos, porque es un gran club también. Esas oportunidades no se pueden dejar pasar… Pero mi cabeza hoy está en River. Después veremos qué pasa”, explica en una entrevista al diario Olé.

“¿Ir al Real Madrid? Sí, con tanto que se habla… No sé, te pones a pensar de estar en el Real Madrid y con esos jugadores que por suerte crucé en Abu Dhabi. ¡Son unos monstruos también!”, añade el joven centrocampista, cuyo ídolo siempre ha sido Toni Kroos, que puede ser su compañero muy pronto: “Sin dudas uno se imagina estar ahí con esos grandes jugadores y competir con ellos. Y sí, siempre dije que me gustaba Toni Kroos por cómo juega, su estilo y los pases que da, porque que no erra ni uno. Después está Modric… En fin, hay muchos buenos jugadores”.

El todavía jugador de River Plate explica por qué quiere seguir seis meses más en su actual club y se rinde ante el Bernabéu, estadio en el que jugó la final de la Libertadores y en el que volverá a jugar como futbolista blanco si nada se tuerce. “¿Por qué quedarme seis meses más en River? Porque soy hincha, porque mi familia está muy feliz acá y porque quiero disfrutar de todo lo que se vivió, que es algo histórico. Y también para continuar con esta exigencia porque me hace mejorar día a día. Mi idea es continuar proponiéndome cosas para seguir ganando acá. Si mis amigos me piden que me quede a vivir en River…”.

“El Bernabéu… Bueno, es un club enorme, una cancha hermosa. Y que incluso nos favoreció en cuanto al juego que a nosotros nos convenía jugar. Así que fue un recuerdo que no me voy a olvidar nunca…”, finaliza.