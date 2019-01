La autocrítica de plantilla del Real Madrid: “No podemos tener más cagadas, hay que salir concentrados desde el minuto uno”

El Real Madrid recibe al Leganés en Copa del Rey, a sabiendas de que no pueden fiarse (Getty).

El Real Madrid no se fía del Leganés, que ya le eliminó el pasado año en Copa del Rey. Los madridistas saben que no pueden caer en la misma dejadez que el pasado curso y que deberán tratar de dejar la eliminatoria encarrilada en el Bernabéu. Por eso hacen autocrítica: "Hay que salir concentrados y metidos en el partido desde el minuto uno, no podemos hacer más cagadas"