Solari: “Lo de Vinicius me parece un penalti de libro”

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación después de la derrota del Real Madrid frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. El técnico argentino analizó el fiasco de su equipo en un partido en el que el árbitro también fue importante protagonista.

Sensaciones tras el partido

“La sensación es que debimos recortar tres puntos y no lo hicimos”.

Actuación arbitral y VAR

“Nosotros no hablamos con los árbitros. Con respecto a la jugada, hay jugadas que parecen evidentes y creemos que el VAR está para eso, si no hay certeza, consultarlo. Es lo que creemos que debe ser el VAR y la tecnología, sino no tiene sentido. Una cosa es fallar sin poder repasar la evidencia, pero si se tiene…”.

Penalti a Vinicius

“Nadie comprende por qué esa jugada de Vinicius no acaba en penalti. Me parece de libro”

Trabajo del equipo

“Es fútbol. Hemos tenido una distracción muy seria al principio, que ha costado un gol y te castiga duro. El fútbol profesional no es gentil con las distracciones. Hemos hecho todo lo posible para remontar pese a los accidente, posibles penaltis y expulsión. Pero no es un consuelo”.

Discurso madridista

“Competimos para ganar, siempre. Siempre se da la pelea para ganar y no subestimamos la competencia jamás. Ese es el carácter ganador, nosotros lo hemos demostrado a lo largo del partido a pesar de las adversidades. Terminamos perdiendo y yo el carácter lo vi, si no lo viera sería imperdonable”.

Falta de gol

“Tenemos que marcar las ocasiones que creamos”.

¿Merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?

“Competiremos para ganar el próximo partido”.

Vinicius

“Los jugadores crecen con el tiempo, con los entrenamientos, la madurez. Vinicius tiene 18 años y ha sido una alegría para el club desde que llegó, incluso en el Castilla. Ya hizo un gol en una final de un Mundial de Clubes, su progresión ha sido mucho más rápida de lo esperado”.

Afición madridista

“Intentaremos que se enganchen”