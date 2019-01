Munuera culpable y Melero cómplice

El colegiado Munuera Montero se comió dos penaltis clamorosos sobre Sergio Ramos y Vinicius, mientras que Melero López, que estaba al frente del VAR, calló en ambas acciones del Real Madrid-Real Sociedad. Además, el colegiado expulsó a Lucas Vázquez por una amarilla rigurosísima mientras los cómplices del VAR volvían a callarse

Un culpable y un cómplice. Un ciego y uno que no lo quiso ver. Un colegiado que se equivocó involuntariamente y otro que se equivocó a propósito. Munuera Montero sobre el césped no dudó en pitar un penalti light de Casemiro. Melero López, que estaba en el VAR (suponemos que con V), no le corrigió. Munuera no vio después el penalti de Illarra sobre Sergio Ramos en la primera parte. Melero, el del VAR, no lo quiso ver. Y luego, en la segunda parte, ya el colmo. El penalti clamoroso, obsceno casi, de Rulli sobre Vinicius. Munuera, que estaba encima, no lo pitó. Melero, que estaba en el VAR (¿tomando cañas?), no dijo ni mu. ¿Para eso tenemos el VAR? ¿Para no usarlo?

El público del Santiago Bernabéu acabó muy enfadado (quizá no es el adjetivo más adecuado, pero el Código Penal obliga) y frustrado con la actuación de Munuera Montero, el culpable, en el partido que enfrentó al Real Madrid y a la Real Sociedad y también de Melero López, el cómplice, que vigiló todo desde el VAR pero sin intervenir.

Tanto la afición madridista con los jugadores blancos no entendieron algunas decisiones del colegiado y menos aún que no fueran corregidas desde el VAR como cuando Munuera no señaló un claro penalti de Illarramendi sobre Sergio Ramos, cuando decidió expulsar por doble amarilla a Lucas Vázquez o cuando miró hacia otro lado tras otra pena máxima de Rulli sobre Vinicius.

Transcurría el minuto 35 de partido cuando se produjo una de las jugadas más polémicas. Illarra desequilibra al capitán madridista cuando este se disponía a rematar. Ramos ya había saltado y tenía la posición ganada para buscar el remate hacia la portería de Rulli.

Ya en la segunda parte, precisamente en el minuto 60, Solari tenía que ver como su equipo se quedaba con 10 hombres después de Lucas Vázquez viese de forma muy rigurosa la segunda amarilla tras una falta sobre Mikel Merino.

Pero la pésima actuación de Munuera Montero iba a ir más allá. Apenas unos minutos después Vinicius se plantaba en el área y veía como Rulli le arrollaba sin tocar el balón. Todo el mundo vio penalti menos el colegiado. El Bernabéu no se lo podía creer. Desde la sala del VAR decidieron que no era necesario que se revisase la jugada. Doble error: primero del colegiado a pie de campo y después de su asistente en el videoarbitraje.