Vinicius se impacienta… y el Real Madrid también

Vinicius Junior empieza a impacientarse ante su falta de protagonismo en el Real Madrid. En el club tampoco entienden que Santiago Solari no le dé minutos al joven brasileño, pieza fundamental en la plantilla por su capacidad de desborde. La baja de Gareth Bale abre una nueva esperanza al brasileño que espera estar por primera vez en el once inicial en Liga

Vinicius Junior empieza a impacientarse por la falta de protagonismo en el Real Madrid. El jugador ha pasado la Navidad en Brasil, donde nadie entiende su situación. El joven brasileño creía que iba a contar con más minutos a la vuelta de las vacaciones, pero tuvo que contentarse con apenas cuatro minutos en el último partido ante el Villarreal. En el club también demandan más protagonismo para él, conscientes de que su capacidad de desborde puede ser clave para los blancos.

Año nuevo, oportunidades nuevas. O eso es lo que esperaba Vinicius Junior al comenzar el 2019. El jugador confiaba en contar con más protagonismo a la vuelta de las vacaciones, pero Solari esperó hasta el minuto 86 para dar entrada al brasileño en el último partido ante el Villarreal(2-2), tiempo donde sólo cabía obra de un milagro… que no se dio.

El jugador, que provocó un gol en propia puerta del Al Ain en la final del Mundial de Clubes, ha pasado las Navidades en Brasil. Allí nadie entiende su situación. Amigos, periodistas, ‘consejeros’ varios creen que es una superestrella y no comprenden por qué no juega más en un Real Madrid que no pasa por el mejor de sus momentos, como evidenció en el Estadio de la Cerámica dejando escapar tres puntos en un partido bien encaminado.

Vinicius está impaciente por tener más importancia y ser alguna vez titular en un partido de Liga – sólo lo ha sido en los dos de Copa y uno en Champions, ante el CSKA, duelo en el que los blancos no se jugaban nada-. La baja de Bale, le hace aumentar las esperanzas de colarse en el once inicial en el Bernabéu ante la Real Sociedad (domingo 6, 18:30 horas).

“Tiene que jugar más”

En el club piensan que “Vinicius tiene que jugar más porque es el que más desborda de la plantilla” y no entienden que Solari le dé tan pocos minutos. Apenas 61 suma en Liga, un campeonato donde en este primer tramo del 2019, Vinicius y club esperan que tenga más protagonismo.

El brasileño sostiene en este momento la ilusión de la grada del Santiago Bernabéu. Con su chispa, con sus ganas de triunfar y su descaro típico de la juventud es capaz de generar peligro en el área rival cuando los blancos parecen quedarse sin ideas.

En apenas seis minutos en los que estuvo sobre el césped en la final del Mundial de Clubes, el ex de Flamengo provocó que el rival estrellara el balón en las redes de su portería para poner el definitivo 4-1, una acción similar a la que había hecho ante el Valladolid en Liga. Entonces, la entrada del brasileño desatascó el encuentro y supuso la victoria de los blancos en casa.