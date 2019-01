El valor de mercado de Isco ha caído 15 millones desde que llegó Solari

Isco Alarcón sigue lejos de su mejor nivel. El jugador malagueño apenas cuenta para Solari desde que el argentino se hizo cargo del banquillo del Real Madrid y su valor de mercado ha caído casi un 20% desde entonces: de 90 a 75 millones según 'Transfermarkt'

Isco Alarcón sigue lejos de su mejor nivel. Este jueves tuvo 45 minutos ante el Villarreal para intentar dar un golpe sobre la mesa, pero no aprovechó la oportunidad. El malagueño ha sido suplente en 12 de los 14 partidos que ha dirigido Santiago Solari, una situación complicada y convulsa que tiene difícil solución y que además le está perjudicando mucho a nivel individual. De hecho, el valor de mercado de Isco ha caído en picado desde que el argentino se hizo cargo del primer equipo a finales de octubre.

Así, tal y como refleja Transfermarkt, portal especializado en temas económicos y de mercado, el futbolista malagueño se ha devaluado un 25% en los últimos dos meses, precisamente el tiempo que lleva Solari al mando del Real Madrid. El 31 de octubre de 2018, el valor de mercado de Isco Alarcón era de 90 millones de euros, la tasación más alta que ha llegado a tener el centrocampista. Sin embargo, todo cambió con la marcha de Lopetegui y la llegada de Solari.

Isco ha sido titular sólo en dos partidos, ante el CSKA en Champions, duelo en el que el Real Madrid no se jugaba nada, y frente al Melilla en Copa del Rey. En Liga, siempre suplente, y quedándose sin minutos frente al Celta y al Rayo Vallecano. El de Arroyo de la Miel está lejos de su mejor nivel y todavía no se ha ganado la confianza de Solari, al que no le tiembla el pulso a la hora de dejarlo en el banquillo o incluso en la grada, como ocurrió en Roma.

Esta convulsa situación ha hecho que el valor de mercado de Isco haya descendido ese 25% por ciento, pues tras la última revisión de Transfermarkt el malagueño está tasado en 75 millones de euros, 15 kilos menos que hace dos meses. En su mano y en sus botas está volver a ser ese jugador diferencial y clave para el Real Madrid. De su calidad no se duda, pero Isco debe dar el cien por cien y volver a ser el que era, para bien del conjunto blanco… y para bien suyo.