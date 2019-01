“Isco y Asensio tienen que aportar más”

El Real Madrid empieza a cansarse del rendimiento de Isco y Asensio. Ambos jugadores han perdido peso en el equipo y han pasado de ser fundamentales a ser dos suplentes habituales

Isco y Asensio no atraviesan su mejor momento en el Real Madrid. Ambos jugadores se han convertido en miembros habituales del banquillo desde la llegada de Solari. Su rendimiento está por debajo de lo esperado, lo que ha provocado que apenas tengan minutos con el argentino y en el club empiezan a cuestionarles. “Tienen que aportar más”, señalan.

Lo cierto es que el nivel de ambos jugadores está por debajo de lo que se les exige por calidad. En los últimos meses se ha asistido a una desconexión importante de dos futbolistas que estaban llamados a ser pilares fundamentales en el juego del equipo. No está siendo así y el mosqueo por la poca presencia de ambos comienza a no gustar en el club.

En el caso de Isco, el jugador ha dejado de ser fundamental como antes. La calidad del malagueño es incuestionable. Es uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero su rendimiento desde que le operaron de apendicitis empezó a bajar de manera notable. Los minutos de los que dispone con Solari no suelen ser de gran trascendencia, pues suele salir con todo resuelto. Incluso en la final del Mundial de Clubes, no fue uno de los tres cambios.

Por su parte, Asensio ha visto cómo Lucas Vázquez le ha adelantado en las preferencias de Solari. Empezó la temporada siendo una de las referencias ofensivas del equipo en el tridente de ataque, pero ahora es Lucas quien asume esa función. Asensio ha dejado de ser ese jugador determinante que aparecía en los momentos en los que el equipo lo necesitaba, además ha perdido el gol.

El rol que tienen en la actualidad dista mucho de lo esperado. La preocupación en el club empieza a ser considerable, viendo que ambos no están rindiendo al máximo y no están a gusto con su situación. Solari ha demostrado no casarse con nadie y dar prioridad a quien la merezca y parece claro que si Isco y Asensio quieren empezar a jugar más, deberán rendir a un nivel cercano a lo que se espera.